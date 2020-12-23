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Преступления Происшествия

Адвокат экс-директора Поволжского государственного колледжа пытается оспорить увольнение клиента

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 22 декабря, в Октябрьском райсуде Самары состоялось первое заседание по иску экс-директора Поволжского государственного колледжа Владимира Зацепина к Самарскому управлению министерства образования Самарской области о восстановлении на работе в связи с увольнением по инициативе работодателя.

Напомним, в конце июля Зацепина задержали в служебном кабинете, а через месяц возбудили уголовное дело. Его обвинили в получении взятки и отправили под домашний арест. Вскоре 41-летнего мужчину уволили с работы.

Также в областной суд поступили две апелляционные жалобы по этому уголовному делу. Защита не согласна с решением райсуда о продление домашнего ареста и наложении ареста на имущество. По мнению адвоката Владимира Рахманова, у предварительного следствия нет законных оснований ограничивать свободы его клиента, одновременно волокитя расследование.

Интересно, что в деле фигурируют три посредника в передаче одной взятки. Изначально взяткодатель передал 300 тыс. руб. за зачисление двух абитуриенток на бюджетное отделение колледжа, возглавляемого тогда Зацепиным. В процессе движения наличности к рукам посредников — неких Калашникова, Бондарева и Кузнецовой "прилипли" комиссионные, которые составили больше половины переданных денег.

По словам адвоката Рахманова, в материалах дела нет свидетельств того, что его подзащитный принял принесенные ему 144 тыс. рублей. Слова Зацепина Кузнецовой: "Мне не нужны эти деньги, оставьте их себе", — следователь трактует не как отказ, а как-то, что он "распорядился денежными средствами по своему усмотрению". В результате Зацепин не только лишился должности, теперь ему грозит ему срок от трех до восьми лет лишения свободы со штрафом до 40-кратной суммы взятки.

Обычно, во время оперативного мероприятия по передаче взятки правоохранители обязательно вешают на посредника записывающую аппаратуру. Однако, как уверяет Владимир Рахманов, до сих пор их с этой записью не ознакомили.

"Вроде бы следователь намерен в январе направить дело в суд, но когда же они собираются предъявить нам эту улику и направить ее на экспертизу?" — удивляется защитник. У адвокатов в связи с этим возникло подозрение, что аудиовидеозапись ОРМ не содержит порочащих Зацепина сведений.

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