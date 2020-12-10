Адвокат экс-директора Поволжского государственного колледжа пытается обжаловать продление ареста

В четверг, 10 декабря, в Октябрьском районном суде Самары рассматривали ходатайство следствия о продлении домашнего ареста экс-директору Поволжского государственного колледжа Владимиру Зацепину.

Мужчину обвиняют в получении взятки 144 тыс. руб. за зачисление двух абитуриенток на бюджетное отделение по специальности "Право и организация социального обеспечения". Деньги директору принесла подчиненная — некая Кузнецова, которой Зацепин велел хранить эту наличность у себя, и тем самым якобы распорядился взяткой по собственному усмотрению.

Зацепина задержали. В середине августа было возбуждено уголовное дело, его отправили под домашний арест. 13 октября эту меру продлили. По словам адвоката Владимира Рахманова, судья Дмитрий Щеблютов при этом вынес частное постановление о недопустимости волокиты.

На очередном заседании по продлению меры пресечения на сей раз федеральный судья Роман Лазарев подписал аналогичный документ: "донести до руководителя следственного органа о допущении волокиты по уголовному делу в отношении В. А. Зацепина. Принять исчерпывающие меры по искоренению подобных случаев".

"Мне сейчас предстоит писать жалобу в областной суд, где я буду вынужден указать, что в суде первой инстанции одной рукой вроде как пресекают допущенную следствием волокиту, а потом той же рукой эту волокиту поощряют", — заявил адвокат Рахманов.

Основанием для продления срока следствия до четырех месяцев была необходимость проведения следственных действий, запланированных в отношении Зацепина. Но никаких следственных действий проведено не было. Это суд и посчитал нарушением, которое негативно отразилось на правах обвиняемого.

Заместитель руководителя регионального СУ СК РФ Беляев продлил следствие по делу до 14 февраля 2021 г., то есть до полугода. На этот же срок продлен и домашний арест Зацепину.