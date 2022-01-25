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Общество

ДОСААФ России: 95 лет на службе Отечеству

САМАРА. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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23 января 2022 года ДОСААФ России отметило 95-летний юбилей. На протяжении всех лет Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту играло важнейшую роль в укреплении обороноспособности государства, подготовке молодежи к службе в армии и на флоте, способствовало развитию авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта, сохраняя при этом свое главное предназначение — патриотическое воспитание граждан.

Созданное в 1927 году, оно привлекло в свои ряды миллионы граждан страны, которые стали обучаться в авиационных, технических кружках, радиоклубах и других секциях начальной военной подготовки. За короткий срок организация стала поистине общенародным оборонно-патриотическим движением.

После вероломного нападения фашистской Германии "Оборонное общество" внесло весомый вклад в организацию отпора врагу. Во время войны ОСОАВИАХИМ (Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству) активно участвовало в укомплектовании военно-обученными резервами регулярных частей армии, авиации и флота, оказании помощи фронту и тылу. Уже в первые месяцы войны по мобилизации и добровольно на фронт ушло более половины состава её членов: 7 миллионов 200 тысяч человек. Такого массового притока в действующую армию военно-обученного резерва не знала ни одна страна.

Воспитанники ОСОАВИАХИМа героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Сотни тысяч из них за мужество и героизм были награждены орденами и медалями, многие стали Героями Советского Союза. ОСОАВИАХИМ внес неоценимый вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне.

ДОСААФ был и остается настоящей школой героического патриотизма, в которой любой желающий может получить уникальные навыки, знания и профессии, освоить азы начальной военной подготовки, а также получить моральную и физическую закалку.

Через структуры Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту прошли миллионы юношей и девушек, молодых патриотов, воспитанных в традициях защиты Родины. В числе его выпускников — Александр Покрышкин и Иван Кожедуб, Юрий Гагарин и Валентина Терешкова и множество других выдающихся людей.

Миллионы жителей области также получили начальную военно-техническую подготовку, овладели многочисленными профессиями, необходимыми и военное время, и в мирной жизни. И всегда выпускники ДОСААФ были на особом счету и в армии, и в авиации, и на флоте.

Славные традиции предшественников успешно продолжает и нынешнее поколение активистов и членов ДОСААФ России. Преподаватели, воспитатели, сотрудники отделений и образовательных организаций ДОСААФ России Самарской области учат не только стрелять, водить автомобили, управлять самолетом, прыгать с парашютом, но и формируют личности, готовые к труду и обороне, способные любить свою Родину и главное — защищать её.

За годы деятельности Самарской оборонной организацией были подготовлены тысячи призывников по военно-учетным специальностям и сотни тысяч специалистов массовых технических профессий. В настоящее время в 15-ти образовательных учреждениях ДОСААФ России Самарской области любой желающий может получить востребованную на рынке труда водительскую профессию, в том числе и одну из самых популярных — "водитель транспортного средства категории "В". Самарское региональное отделение ДОСААФ России планирует расширять спектр направлений подготовки специалистов для рынка труда региона.

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Последние комментарии

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