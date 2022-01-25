ДОСААФ России: 95 лет на службе Отечеству

23 января 2022 года ДОСААФ России отметило 95-летний юбилей. На протяжении всех лет Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту играло важнейшую роль в укреплении обороноспособности государства, подготовке молодежи к службе в армии и на флоте, способствовало развитию авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта, сохраняя при этом свое главное предназначение — патриотическое воспитание граждан.
Созданное в 1927 году, оно привлекло в свои ряды миллионы граждан страны, которые стали обучаться в авиационных, технических кружках, радиоклубах и других секциях начальной военной подготовки. За короткий срок организация стала поистине общенародным оборонно-патриотическим движением.
После вероломного нападения фашистской Германии "Оборонное общество" внесло весомый вклад в организацию отпора врагу. Во время войны ОСОАВИАХИМ (Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству) активно участвовало в укомплектовании военно-обученными резервами регулярных частей армии, авиации и флота, оказании помощи фронту и тылу. Уже в первые месяцы войны по мобилизации и добровольно на фронт ушло более половины состава её членов: 7 миллионов 200 тысяч человек. Такого массового притока в действующую армию военно-обученного резерва не знала ни одна страна.
Воспитанники ОСОАВИАХИМа героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Сотни тысяч из них за мужество и героизм были награждены орденами и медалями, многие стали Героями Советского Союза. ОСОАВИАХИМ внес неоценимый вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне.
ДОСААФ был и остается настоящей школой героического патриотизма, в которой любой желающий может получить уникальные навыки, знания и профессии, освоить азы начальной военной подготовки, а также получить моральную и физическую закалку.
Через структуры Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту прошли миллионы юношей и девушек, молодых патриотов, воспитанных в традициях защиты Родины. В числе его выпускников — Александр Покрышкин и Иван Кожедуб, Юрий Гагарин и Валентина Терешкова и множество других выдающихся людей.
Миллионы жителей области также получили начальную военно-техническую подготовку, овладели многочисленными профессиями, необходимыми и военное время, и в мирной жизни. И всегда выпускники ДОСААФ были на особом счету и в армии, и в авиации, и на флоте.
Славные традиции предшественников успешно продолжает и нынешнее поколение активистов и членов ДОСААФ России. Преподаватели, воспитатели, сотрудники отделений и образовательных организаций ДОСААФ России Самарской области учат не только стрелять, водить автомобили, управлять самолетом, прыгать с парашютом, но и формируют личности, готовые к труду и обороне, способные любить свою Родину и главное — защищать её.
За годы деятельности Самарской оборонной организацией были подготовлены тысячи призывников по военно-учетным специальностям и сотни тысяч специалистов массовых технических профессий. В настоящее время в 15-ти образовательных учреждениях ДОСААФ России Самарской области любой желающий может получить востребованную на рынке труда водительскую профессию, в том числе и одну из самых популярных — "водитель транспортного средства категории "В". Самарское региональное отделение ДОСААФ России планирует расширять спектр направлений подготовки специалистов для рынка труда региона.
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.