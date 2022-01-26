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Общество

Опубликованы итоги конкурса общественных проектов на 2022 г. по губернаторскому проекту "СОдействие"

САМАРА. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Опубликованы итоги конкурса общественных проектов по государственной программе "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017–2025 гг. (губернаторский проект "СОдействие").

В конце 2021 г. конкурсная комиссия, состоящая из представителей органов власти и членов Общественной палаты Самарской области, подвела итоги и определила победителей. Реализация общественно-значимых инициатив, признанных победителями по итогам конкурса, состоится в 2022 году.

Напомним, заявки на губернаторский проект "СОдействие" принимались департаментом внутренней политики Самарской области до 1 ноября 2021 года. По решению комиссии из 174 проектов, поступивших на конкурс, допущены к реализации 96 социально-значимых инициатив населения Самарской области. Запрашиваемая сумма субсидии из областного бюджета по 96 проектам составит 167,9 млн. руб.

Лидерами по количеству заявок от муниципального образования стали:
— м. р. Ставропольский (26 шт.);
— м. р. Похвистневский (15 шт.);
— г. о. Тольятти (12 шт.);
— ВГР Кировский г. о. Самара (10 шт.);
— м. р. Безенчукский (8 шт.).

Согласно условиям конкурса, выдвигать инициативы могут население, общественные советы, территориальное общественное самоуправление, некоммерческие организации, представительный орган муниципального образования или глава муниципального образования (при обязательном обсуждении инициативы с жителями муниципального образования).

Проект "СОдействие" направлен на поддержку социально-значимых инициатив жителей региона из средств областного бюджета. Всего за период реализации программы на рассмотрение комиссии было представлено более 1400 общественных инициатив.

Жители Самарской области могут принять участие в проекте и выдвинуть свою инициативу по одному из направлений:
а) организация водоснабжения и (или) водоотведения;
б) дорожная деятельность;
в) обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
г) сохранение объектов культурного наследия;
д) освещение улиц, размещение (восстановление) фонтанов, декоративных водоемов и (или) объектов монументального искусства на территориях общего пользования, воспроизводство городских лесов, озеленение территории, размещение малых архитектурных форм;
е) создание (восстановление) площадок для игр детей, отдыха взрослых, занятий физической культурой и спортом, выгула и дрессировки собак;
ж) обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта;
з) создание (восстановление) объектов массового отдыха и (или) создание (восстановление) объектов сферы культуры муниципального образования;
и) создание лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения;
к) участие в организации деятельности по сбору твердых коммунальных отходов;
л) сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов;
н) содержание мест захоронения;
о) организация мероприятий по охране окружающей среды;
п) организация мероприятий по охране, защите, воспроизводству городских лесов.

Основным условием участия в Губернаторском проекте "СОдействие" является софинансирование проекта из трех источников: физические и (или) юридические лица, бюджет муниципального образования и областной бюджет.

Заявки на участие в губернаторском проекте "СОдействие" принимаются два раза в год (с 1 сентября до 1 ноября и с 1 января до 1 марта).

С 1 января до 1 марта 2022 г. осуществляется прием заявок на следующий конкурсный отбор. Реализация проектов-победителей конкурсного отбора будет осуществляться в 2022 году.

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