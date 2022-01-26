Заводское шоссе в Самаре затопило водой

Одну из главных "грузовых" артерий Самары затопило водой - об этом сообщили очевидцы в социальной сети Twitter в среду, 26 января.

"Заводское шоссе утонуло", - написал пользователь Дмитрий С., прилагая фото последствий коммунальной аварии. Буквально через несколько минут очевидец сообщил о том, что в беду попал пассажирский автобус 55-го маршрута, который развернуло на льду поперек трамвайных рельсов и он застрял.

Судя по фото, на место происшествия уже выехали аварийные службы Самарских коммунальных сетей.