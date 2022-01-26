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В ближайшей перспективе геополитика по-прежнему останется доминирующим фактором ценообразования рубля

САМАРА. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Информирует Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие".

Как отметил эксперт, в поддержку отечественной валюты, помимо высокого счета текущих операций, дополнительно выступил и Банк России, 24 января с 15:00 приостановив операции по покупке валюты в рамках бюджетного правила. Покупки валюты в рамках правила составляли рекордные 36,5 млрд руб. ежедневно (~ 9,5 млрд долл. за месяц), то есть чуть менее половины валютных поступлений от нефтегазового экспорта. Это должно выступить значительным фактором снижения волатильности национальной валюты в отсутствие дальнейшей эскалации конфликта.

С учетом высокой разницы в уровне процентных ставок между долларом США и рублем, рекомендовать активную торговлю на валютном рынке можно только инвесторам, которые имеют непосредственный доступ к валютному рынку, могут торговать без значительных комиссий и готовы принять риск, свойственный волатильным рынкам. Большинству же россиян можно посоветовать перевести деньги в высокодоходный депозит или купить ОФЗ с коротким сроком погашения (до года). Учитывая значительные золотовалютные резервы страны и высокие цены на энергоносители, риск дефолта страны минимален. На горизонте года разница в процентных ставках с высокой вероятностью перекроет возможный доход от переоценки рубля за вычетом комиссионных при конвертации.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокера и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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