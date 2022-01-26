В ближайшей перспективе геополитика по-прежнему останется доминирующим фактором ценообразования рубля

Информирует Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие".

Как отметил эксперт, в поддержку отечественной валюты, помимо высокого счета текущих операций, дополнительно выступил и Банк России, 24 января с 15:00 приостановив операции по покупке валюты в рамках бюджетного правила. Покупки валюты в рамках правила составляли рекордные 36,5 млрд руб. ежедневно (~ 9,5 млрд долл. за месяц), то есть чуть менее половины валютных поступлений от нефтегазового экспорта. Это должно выступить значительным фактором снижения волатильности национальной валюты в отсутствие дальнейшей эскалации конфликта.

С учетом высокой разницы в уровне процентных ставок между долларом США и рублем, рекомендовать активную торговлю на валютном рынке можно только инвесторам, которые имеют непосредственный доступ к валютному рынку, могут торговать без значительных комиссий и готовы принять риск, свойственный волатильным рынкам. Большинству же россиян можно посоветовать перевести деньги в высокодоходный депозит или купить ОФЗ с коротким сроком погашения (до года). Учитывая значительные золотовалютные резервы страны и высокие цены на энергоносители, риск дефолта страны минимален. На горизонте года разница в процентных ставках с высокой вероятностью перекроет возможный доход от переоценки рубля за вычетом комиссионных при конвертации.