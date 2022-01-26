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ПСБ поддержал более 2 тыс. предприятий МСБ на общую сумму 8 млрд рублей по программе ФОТ 3.0

САМАРА. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ предоставил порядка 8 млрд рублей льготного кредитования в рамках очередного этапа государственной программы ФОТ 3.0, ориентированной на поддержку малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей. Финансовая поддержка на восстановление деятельности стала доступной более чем 2 тыс. предприятий МСБ.

Льготные меры поддержки действовали с 1 ноября по 31 декабря 2021 года. Для получения льготного кредита для бизнеса "Без бумаг 3.0" новым клиентам ПСБ достаточно было оформить онлайн-заявку и прикрепить минимальный набор документов либо воспользоваться заранее предодобренным кредитным лимитом.

"ПСБ — один из лидеров на рынке кредитования МСП — активно участвует во всех мерах господдержки предпринимателей. Цифровая инфраструктура банка, наличие предодобренных кредитных решений позволили тысячам предприятий из пострадавших отраслей максимально быстро и просто воспользоваться льготным кредитованием ПСБ по программе ФОТ 3.0. Благодаря простоте получения и привлекательности условий льготного кредита ПСБ для бизнеса "Без бумаг 3.0" банк входит в ТОП-3 на рынке как по количеству, так и по объемам предоставленной в рамках госпрограммы ФОТ 3.0 поддержки", — отметил Кирилл Тихонов, вице-президент — заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ.

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