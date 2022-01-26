"Уралхим" намерен сменить совет директоров в Корпорации "Тольяттиазот"

АО "Тольяттихимбанк" через суд намерено обновить руководство и совет директоров АО Корпорация "Тольяттиазот", в недавнем прошлом управляющей организации одноименного ПАО.

Контроль над бизнесом Сергея Махлая АО ОХК "Уралхим" Дмитрия Мазепина начало устанавливать осенью прошлого года: в октябре новая команда появилась в "Тольяттихимбанке", в конце ноября обновились совет директоров и руководство ПАО "Тольяттиазот". Кроме того, на внеочередном собрании акционеров последнего были прекращены полномочия управляющей компании АО Корпорация "Тольяттиазот".

В самой корпорации в ноябре также произошли изменения, утвержденные советом директоров 24 ноября. В частности, был отстранен генеральный директор Сергей Шишов, который был назначен гендиректором летом прошлого года. Тогда же он возглавил и ПАО "Тольяттиазот". Он поспешил оспорить это решение в суде. 2 декабря арбитраж приостановил действие решения совета директоров Корпорации "Тольяттиазот" в части отстранения Шишова

18 января "Тольяттихимбанк" обратился с заявлениями в Арбитражный суд Самарской области с требованием обязать Корпорацию "Тольяттиазот" провести внеочередное собрание акционеров. На повестке истца - распустить прежний и избрать новый совет директоров, внести изменения в устав компании и сменить генерального директора.

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