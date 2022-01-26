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Экономика и бизнес

"Уралхим" намерен сменить совет директоров в Корпорации "Тольяттиазот"

ТОЛЬЯТТИ. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Тольяттихимбанк" через суд намерено обновить руководство и совет директоров АО Корпорация "Тольяттиазот", в недавнем прошлом управляющей организации одноименного ПАО.

Фото: depositphotos.com

Контроль над бизнесом Сергея Махлая АО ОХК "Уралхим" Дмитрия Мазепина начало устанавливать осенью прошлого года: в октябре новая команда появилась в "Тольяттихимбанке", в конце ноября обновились совет директоров и руководство ПАО "Тольяттиазот". Кроме того, на внеочередном собрании акционеров последнего были прекращены полномочия управляющей компании АО Корпорация "Тольяттиазот".

В самой корпорации в ноябре также произошли изменения, утвержденные советом директоров 24 ноября. В частности, был отстранен генеральный директор Сергей Шишов, который был назначен гендиректором летом прошлого года. Тогда же он возглавил и ПАО "Тольяттиазот". Он поспешил оспорить это решение в суде. 2 декабря арбитраж приостановил действие решения совета директоров Корпорации "Тольяттиазот" в части отстранения Шишова

18 января "Тольяттихимбанк" обратился с заявлениями в Арбитражный суд Самарской области с требованием обязать Корпорацию "Тольяттиазот" провести внеочередное собрание акционеров. На повестке истца - распустить прежний и избрать новый совет директоров, внести изменения в устав компании и сменить генерального директора.

АО Корпорация "Тольяттиазот" зарегистрировано в сентябре 1997 года в Тольятти. Основной вид деятельности - деятельность по управлению финансово-промышленными группами. Уставный капитал - 100 тыс. рублей. Генеральный директор - Сергей Шишов. Совладельцы: 40% у ПАО "ТоАЗ", по 25% - у ООО "Контаз" и ООО "ТАФКО" (но последнее было ликвидировано), 10% - у АО "Тольяттихимбанк". Корпорация является обладателем шести патентов на изобретения.

По информации ИАС Seldon Basis.

Фото - depositphotos.com

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