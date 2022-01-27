Банк "Открытие" выдал 4 млрд рублей в рамках второго этапа госпрограммы ФОТ 3.0

Банк "Открытие" выдал 4 млрд рублей в рамках второго этапа антикризисной меры поддержки бизнеса из наиболее пострадавших от пандемии отраслей ФОТ 3.0 и помог сохранить более 25 тысяч рабочих мест. Банк вошел в топ-5 кредиторов по программе.
Второй этап ФОТ 3.0 был запущен Минэкономразвития 1 ноября 2021 года. Льготными кредитами могли воспользоваться предприниматели и юридические лица из пострадавших отраслей в соответствии с утвержденным правительством РФ списком, ранее получавшие поддержку по госпрограмме 696 (ФОТ 2.0) или включенные в реестр субъектов малого и среднего бизнеса после 1 июля 2020 года.
Всего, по данным Минэкономразвития, льготные кредиты по программе ФОТ 3.0 поддержали более чем 26 тысяч компаний малого и среднего бизнеса и помогли сохранить 650 тысяч рабочих мест. За два месяца действия программы российский бизнес получил 88,7 млрд рублей льготных кредитов, из них 41,5 млрд - предприятия общественного питания.
Среди получателей кредитов по ФОТ 3.0 - также почти четыре тысячи малых предприятий в сфере ремонта компьютеров и бытовой техники. Им было выдано 9,6 млрд рублей. Еще 7,8 млрд рублей получили две тысячи стоматологических клиник. Основными получателями льготных кредитов стали микро- и малые предприятия: их доля в кредитном портфеле программы составила более 85%.
Наибольший объем поддержки получили предприниматели из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Республики Татарстан и Башкортостан, Свердловской, Ростовской, Самарской и Челябинской областей.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокера и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.