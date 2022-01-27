Банк "Открытие": ФРС спешит приступить к повышению ставки

Алексей Тихонов, управляющий директор аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие":

"По итогам первого в 2022 г. заседания ФРС оставила без изменения уровень процентных ставок, анонсировав их скорое повышение. Также ФРС перенесла срок окончания программы покупки активов с середины марта на его начало. Учитывая предыдущие заявления ФРС о том, что цикл повышения ставок начнется только после завершения программы QE, повышения коридора учетной ставки ФРС можно ожидать уже на следующем заседании ФРС 15–16 марта.

ФРС сохранила коридор ставки федеральных фондов на уровне 0-0,25%, однако запланированное снижение объема выкупа активов с $60 до $30 млрд в месяц было перенесено с середины на начало февраля, а к началу марта ФРС планирует полностью завершить программу покупки активов. Структура операций останется неизменной: $20 млрд придется на казначейские облигации, а $10 млрд — на облигации ипотечных агентств. ФРС также рассмотрела вопрос о возможности сокращения своего баланса после начала фазы увеличения ставок — прежде всего в виде сокращения объемов реинвестирования погашаемых облигаций.

В пресс-релизе по итогам заседания ФРС отметила, что экономика США сохраняет позитивную динамику, а волна распространения омикрон-штамма не оказала существенного негативного влияния на ее состояние. ФРС ожидает, ссылаясь на мнение медицинского сообщества, что новый штамм коронавируса представляет существенно меньшую опасность, а волна заболеваемости уже в скором времени должна пойти на спад. По мнению ФРС, повышение процентных ставок в скором времени будет оправданным, учитывая сохранение условий для повышенных темпов инфляции и быстрое снижение уровня безработицы.

Во время пресс-конференции глава ФРС Дж. Пауэлл подтвердил предположение, что участники комитета планируют повысить базовую ставку в марте. При этом ФРС вновь ужесточила свое отношение к инфляции, допустив риск ее сохранения на текущих или более высоких уровнях продолжительное время. И хотя ФРС по-прежнему придерживается мнения, что инфляция пойдет на спад в текущем году, Дж. Пауэлл заявил, что в текущих условиях монетарная политика должна быть гибкой для достижения поставленных перед регулятором целей.

Мягкое отношение ФРС к волне заболевания омикрон-штаммом, который, вероятно, негативно отразится на экономической статистике в январе–феврале, опасение дальнейшего ускорения инфляции и стремление быть гибкими были восприняты участниками рынков как готовность регулятора ускорить темпы повышения ставок выше объявленных в декабре, а также допустить возможность повышения ставки более существенными шагами, чем 0,25 п. п. В результате рынки начали оценивать вероятность существенного — на 125 б. п. и более — повышения базовой ставки в течение 2022 г. более, чем в 55%, хотя еще на предыдущей неделе данная вероятность составляла 30-40%, а месяц назад — 10-15%.

Дальнейшее ужесточение риторики американского регулятора способствовало резкому укреплению доллара к основным валютам развитых стран и единой европейской валюте, а также росту базовых долларовых доходностей до максимальных с начала пандемии уровней. Так, курс доллара укрепился с уровней выше 1,13 до уровней ниже 1,12, а доходности двухлетних казначейских облигаций выросли с уровней чуть выше 1,0% до 1,2%".