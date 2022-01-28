16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
БК "Самара" разгромил "Университет-Югру" — 91:58 Баскетболисты "Самары" обыграли "Руну" - 89:74 БК "Самара" проиграл во Владивостоке - 81:87 БК "Самара" проиграл "Иркуту" - 83:90 Баскетбольная "Самара" проиграла "Спарте энд К" из Видного

Баскетбол Спорт

БК "Самара" разгромил "Университет-Югру" — 91:58

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Самара" не сбавляла оборотов до финальной сирены, разгромив "Университет-Югру" — 91:58.

После несколько нервного начала к середине стартового периода самарцы получили небольшое преимущество — 12:6 после попаданий Айка Нваму и Артемса Бутянковса. Почувствовав игру, хозяева продолжили отрываться: за две минуты до конца четверти разница стала двузначной, 19:6.

Но во второй десятиминутке, стоило нашей команде получить "+14" (24:10), гости огрызнулись, рывком 6:0 показав, что все самое интересное в матче еще впереди. Несколько минут команды провели, обмениваясь атаками — пока за три минуты до большого перерыва треха Артемса Бутянковса не вернула "Самаре" двузначное лидерство, 37:26. До перерыва капитан успел порадовать болельщиков данком, положил еще один дальний, а Айк Нваму подытожил первую половину — 45:28.

Вторую хозяева открыли двухминутным рывком 7:0, убежав от сургутян уже на дистанцию 20+. Только в середине третьего периоде в игре самарцев случился некоторый провал, они пропустили рывок 0:7, после трехи Артема Чеваренкова позволили гостям провести еще пару атак — с "+27" разница сократилась до "+18".

Но если "студенты" и надеялись на погоню в заключительной десятиминутке — Александр Варнаков двумя своими попаданиями наверняка поубавил их энтузиазм. А к середине четверти Максим Дыбовский, завершив изящную комбинацию, вернул нашей команде 27-очковый задел (81:54). Игра подуспокоилась — хотя поводы для восторгов у болельщиков еще были. Например, после дальнего выстрела все увереннее чувствующего себя в основе Егора Захарова.

91:58 — уверенная победа "Самары".

Гид потребителя

Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Женя К 26 апреля 2014 12:59 Баскетболисты "Самары-СГЭУ" уступили команде "АлтайБаскет" - 93:99

Домашние стены помогают всегда.

Фото на сайте

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6