Чиновника из Отрадного привлекли к ответственности за нарушение закона о контрактной системе

УФАС по инициативе Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры возбудило административные дела на должностное лицо администрации Отрадного. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.
В антимонопольный орган поступили постановления, возбужденные органами прокуратуры в отношении должностного лица Управления капитального строительства (УКС) Отрадного. Чиновник незаконно изменил условия контрактов с подрядчиком.
В апреле 2021 года УКС заключило два контракта с АО "Волгатрансстрой- 9": на проектирование и реконструкцию канализационных очистных сооружений в Отрадном и на корректировку проектно-сметной документации по реконструкции НФС. Но после подписания контрактов и. о. руководителя УКС и АО заключили дополнительные соглашения, где изменялся порядок оплаты и приемки выполненных работ.
"Согласно п. 2 ст. 34 Закона о контрактной системе при заключении и исполнении контракта указанные выше изменения не допускаются, — подчеркнули в ФАС. — В связи с изложенными обстоятельствами антимонопольный орган, основываясь на ч.4 ст. 7.32 КоАП РФ, привлек к административной ответственности в виде двух штрафов в размере 20 тысяч рублей каждый и. о. руководителя Управления капитального строительства администрации Отрадного".
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Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.