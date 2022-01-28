Чиновника из Отрадного привлекли к ответственности за нарушение закона о контрактной системе

УФАС по инициативе Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры возбудило административные дела на должностное лицо администрации Отрадного. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

В антимонопольный орган поступили постановления, возбужденные органами прокуратуры в отношении должностного лица Управления капитального строительства (УКС) Отрадного. Чиновник незаконно изменил условия контрактов с подрядчиком.

В апреле 2021 года УКС заключило два контракта с АО "Волгатрансстрой- 9": на проектирование и реконструкцию канализационных очистных сооружений в Отрадном и на корректировку проектно-сметной документации по реконструкции НФС. Но после подписания контрактов и. о. руководителя УКС и АО заключили дополнительные соглашения, где изменялся порядок оплаты и приемки выполненных работ.

"Согласно п. 2 ст. 34 Закона о контрактной системе при заключении и исполнении контракта указанные выше изменения не допускаются, — подчеркнули в ФАС. — В связи с изложенными обстоятельствами антимонопольный орган, основываясь на ч.4 ст. 7.32 КоАП РФ, привлек к административной ответственности в виде двух штрафов в размере 20 тысяч рублей каждый и. о. руководителя Управления капитального строительства администрации Отрадного".