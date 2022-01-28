В Самаре из-за модернизации водопровода перекроют ул. Белогородскую

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением работ по модернизации водопроводной линии на территории Самары будет временно ограничено движение транспорта по ул. Белогородская на участке от пер. Хибинский до Лосиного парка.