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Экология Общество

В 2022 г. в городах Самарской области появятся контейнеры для раздельного сбора отходов

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области внедряют раздельный сбор мусора, что отвечает целям и задачам федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" национального проекта "Экология". Для сбора сухих отходов (пластика, макулатуры, стекла и металла) закуплено 1790 контейнеров. Мусоросборники желтого цвета будут установлены на контейнерных площадках в четырех городах региона: Самаре, Сызрани, Тольятти и Новокуйбышевске.

На закупку новых контейнеров из федерального бюджета было направлено 28,3 млн рублей. Софинансирование областного бюджета составило 4,6 млн рублей.

В Министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области считают, что такая поддержка государства должна стать очередным шагом к экономике замкнутого цикла. С помощью контейнеров можно будет уменьшить объем отходов, попадающих на захоронение. Разделенные еще на этапе сбора сухие фракции будут проходить досортировку на объектах обработки ТКО, а после направлены на переработку. В регионе на сегодняшний день действует 8 мусоросортировочных комплексов.

Первые 202 желтых накопителя установлены на контейнерных площадках Новокуйбышевска. Сетчатые мусоросборники объемом 1,1 куб. метр. "Это хорошо, что у них такой яркий цвет, — говорит жительница города Ирина Владимировна. — Я заметила из окна, когда их ставили на нашей площадке. Они отличаются от обычных зеленых контейнеров, сразу видно, что туда надо бросать не всякий мусор. Лично я очень поддерживаю идею раздельного сбора мусора. И чтобы как можно больше его перерабатывали и использовали в дальнейшем".

В 2022 г. еще 1203 контейнера для сухого мусора будут установлены на контейнерных площадках областного центра, 197 — в Сызрани и 188 — в Тольятти. На каждом из них размещается табличка с перечнем сухих отходов для сбора. Разрешено: пластиковые бутылки из-под напитков и моющих средств, бумага и картон, жестяные и алюминиевые банки и крышки, стеклянные бутылки, банки и бой стекла.

Гид потребителя

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