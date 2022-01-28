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Финансы Экономика и бизнес

За 30 лет россияне стали пить в 10 раз больше натурального кофе

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1991 года потребление натурального кофе в России выросло с 0,2 до 2,1 кг на душу населения, подсчитали эксперты Россельхозбанка. Интересной тенденцией 2021 года стал рост потребления кофе, что контрастирует с падением 2020 года и позволяет говорить о восстановлении "доковидных" трендов. При этом натуральный кофе постепенно вытесняет растворимый.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

На фоне ковидных ограничений в 2020 году отмечено существенное снижение темпов прироста потребления натурального кофе до 6% за год против 13% годом ранее, подсчитали в РСХБ. В 2021 году прирост потребления на рынке натурального кофе составил 8% до 303 тыс. тонн, что свидетельствует о возвращении к трендам "доковидных" лет.

Натуральный кофе попадает в чашки россиян из Вьетнама, Бразилии, Италии, Индонезии и Уганды — это традиционные лидеры поставок, по итогам 2021 года на них пришлось 79% импорта. В целом в страну ввезено 241 тыс. тонн натурального кофе.

Интересно, что Россия не только закупает натуральный кофе, но и продаёт его. И речь идёт не о простом реэкспорте, а об обжарке, то есть переработке и создании товара с дополнительной маржинальностью. Несмотря на небольшие объёмы, порядка 16 тыс. тонн в 2021 году, экспортные поставки жареного кофе за последние пять выросли в 2,5 раза. Жареный кофе у России больше всего покупают Беларусь, Казахстан, Украина, Грузия и Абхазия.

"С 1991 года потребление натурального кофе росло главным образом за счёт увеличения платёжеспособности населения и развития культуры потребления кофе. За последние 5 лет натурального кофе стали пить на 30% больше, а главным драйвером сейчас является покупка кофе на вынос. Сейчас россиянин в среднем выпивает1 порядка 300 чашек натурального кофе в год, что эквивалентно 60 литрам на человека и 8,76 млрд литрам на всю страну, в то время как 30 лет назад за год пили по 29 неполных чашек, то есть примерно 5,7 литра на человека, или 848 млн литров на страну", — рассказал руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Параллельно существенный спрос внутри страны приходится и на заменители кофе (экстракты, концентраты и эссенции), проще говоря — растворимый кофе. Потребление по состоянию на 2021 года РСХБ оценивает в 93 тыс. тонн, что равно ¼ общего потребления кофе. В 2021 году потребление заменителей кофе и растворимого кофе на душу населения составило 0,7 кг. В целом, в отличие от потребления натурального кофе, потребление растворимого не растёт и остаётся на уровне в среднем 0,8 кг на душу населения с 2001 года.

Импорт растворимого кофе в 2021 году составил 63 тыс. тонн, что на 1% больше, чем годом ранее, а за пять лет он вырос более чем на 10%. Основными поставщиками растворимого кофе являются Бразилия, Индия, Германия, Вьетнам, Швейцария, которые обеспечивают более половины импорта.

Порядка 50% произведённого в России растворимого кофе пошло на экспорт — в основном в Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Турцию и Грузию.

1 При расчёте использовались допущения: 7 гр молотого кофе на чашку, одна чашка — 200 мл

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