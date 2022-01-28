Госдума поддержала законопроект о расширении возможностей бизнеса для вхождения в ТОР и получения льгот

Госдума РФ в первом чтении поддержала внесение изменений в закон "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации", касающихся деятельности резидентов ТОР в моногородах. Законопроект был внесен на рассмотрение правительством в декабре прошлого года. Поправки в закон подготовлены по поручению президента России.
Законопроект предполагает сохранение права на резидентство и льготы для компаний, где занятость выросла при реализации нового инвестпроекта, например, благодаря расширению производства. "Это означает, что резиденты ТОСЭР, которые в ходе реализации инвестиционного проекта создали 20%+ рабочих мест от общего числа работников в муниципальном образовании, не будут считаться градообразующей организацией, — разъясняет главный специалист Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Эдуард Мильман. — Это позволит повысить привлекательность территорий для бизнеса и обеспечить создание новых рабочих мест".
До внесения поправок в закон о ТОР указанная ситуация не регулируется законодательством о ТОР в моногородах и может неоднозначно трактоваться в рамках правоприменительной практики.
На сегодняшний день два моногорода Самарской области имеют статус территории опережающего социально-экономического развития. В ТОСЭР "Тольятти" и ТОСЭР "Чапаевск" зарегистрировано более 80 компаний-резидентов, привлечено более 22,5 млрд рублей инвестиций, создано более 7,6 тысяч рабочих мест. В общей сложности запущено более 50 производств, а в консолидированный бюджет региона выплачено около 1 млрд рублей налогов.
"53,7 млрд рублей планируют инвестировать резиденты ТОСЭР в развитие городов, что позволит в свою очередь создать 15 тысяч рабочих мест, — комментирует исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Сергей Никитин. — Регион ведет активную работу по привлечению и поддержке самых амбициозных планов инвесторов. Созданы все условия для размещения новых производств, открытия предприятий. Агентство по привлечению инвестиций Самарской области взаимодействует с инвесторами в режиме "единого окна", сопровождая все проекты от стадии идеи до предоставления помощи после запуска производства".
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html