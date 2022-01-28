Госдума поддержала законопроект о расширении возможностей бизнеса для вхождения в ТОР и получения льгот

Госдума РФ в первом чтении поддержала внесение изменений в закон "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации", касающихся деятельности резидентов ТОР в моногородах. Законопроект был внесен на рассмотрение правительством в декабре прошлого года. Поправки в закон подготовлены по поручению президента России.

Законопроект предполагает сохранение права на резидентство и льготы для компаний, где занятость выросла при реализации нового инвестпроекта, например, благодаря расширению производства. "Это означает, что резиденты ТОСЭР, которые в ходе реализации инвестиционного проекта создали 20%+ рабочих мест от общего числа работников в муниципальном образовании, не будут считаться градообразующей организацией, — разъясняет главный специалист Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Эдуард Мильман. — Это позволит повысить привлекательность территорий для бизнеса и обеспечить создание новых рабочих мест".

До внесения поправок в закон о ТОР указанная ситуация не регулируется законодательством о ТОР в моногородах и может неоднозначно трактоваться в рамках правоприменительной практики.

На сегодняшний день два моногорода Самарской области имеют статус территории опережающего социально-экономического развития. В ТОСЭР "Тольятти" и ТОСЭР "Чапаевск" зарегистрировано более 80 компаний-резидентов, привлечено более 22,5 млрд рублей инвестиций, создано более 7,6 тысяч рабочих мест. В общей сложности запущено более 50 производств, а в консолидированный бюджет региона выплачено около 1 млрд рублей налогов.

"53,7 млрд рублей планируют инвестировать резиденты ТОСЭР в развитие городов, что позволит в свою очередь создать 15 тысяч рабочих мест, — комментирует исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Сергей Никитин. — Регион ведет активную работу по привлечению и поддержке самых амбициозных планов инвесторов. Созданы все условия для размещения новых производств, открытия предприятий. Агентство по привлечению инвестиций Самарской области взаимодействует с инвесторами в режиме "единого окна", сопровождая все проекты от стадии идеи до предоставления помощи после запуска производства".