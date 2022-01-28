В Тольятти водитель иномарки врезался в пивной магазин

В пятницу, 28 января, в Тольятти произошло ДТП с тремя автомобилями. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В 11:30 в районе дома № 25в по ул. Юбилейной 52-летний водитель Hyundai Solaris не справился с управлением и столкнулся Lada Largus, 52-летний водитель которого парковался. Затем Hyundai ударил припаркованную Lada Kalina и врезался в здание.
По словам очевидцев в соцсетях, в здании, куда врезалась легковушка, находится пивной магазин.
По данным полицейских, в аварии никто не пострадал.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...