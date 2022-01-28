В Тольятти водитель иномарки врезался в пивной магазин

В пятницу, 28 января, в Тольятти произошло ДТП с тремя автомобилями. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В 11:30 в районе дома № 25в по ул. Юбилейной 52-летний водитель Hyundai Solaris не справился с управлением и столкнулся Lada Largus, 52-летний водитель которого парковался. Затем Hyundai ударил припаркованную Lada Kalina и врезался в здание.

По словам очевидцев в соцсетях, в здании, куда врезалась легковушка, находится пивной магазин.

По данным полицейских, в аварии никто не пострадал.