16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области госпитализировали пассажирку легковушки, столкнувшейся со спецмашиной Под Сызранью автомобилист сбил вышедшего из машины водителя фуры В Самаре закончено следствие по делу о ДТП с семью погибшими Под Сызранью пострадал водитель врезавшейся в грузовик легковушки "Четверку" занесло под КамАЗ на трассе в Самарской области

ДТП Происшествия

В Тольятти водитель иномарки врезался в пивной магазин

ТОЛЬЯТТИ. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 28 января, в Тольятти произошло ДТП с тремя автомобилями. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В 11:30 в районе дома № 25в по ул. Юбилейной 52-летний водитель Hyundai Solaris не справился с управлением и столкнулся Lada Largus, 52-летний водитель которого парковался. Затем Hyundai ударил припаркованную Lada Kalina и врезался в здание.

По словам очевидцев в соцсетях, в здании, куда врезалась легковушка, находится пивной магазин.

По данным полицейских, в аварии никто не пострадал.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Марфин 27 сентября 2021 06:10 В ДТП с лосем в Шенталинском районе попал заместитель Приволжского транспортного прокурора

Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.

Софья Сулеймановп 05 сентября 2021 09:06 В Шенталинском районе пострадал водитель Lexus при столкновении с лосем

Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.

Дмитрий Парфёнов 02 сентября 2021 09:39 В Тольятти автобус столкнулся с легковушкой

Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.

Дмитрий Пушкарев 16 июня 2021 10:17 В Клявлинском районе легковушка въехала в мотоблок с двумя подростками, один из них погиб

А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!

брат Горонфло 07 мая 2021 18:05 Пострадавший в ДТП на Московском шоссе мотоциклист скончался

Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6