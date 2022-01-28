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Экономика и бизнес

КонсультантПлюс предлагает задать вопросы экспертам

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вопрос: В течение 2-3 месяцев бывшие работники предприятия пишут заявления в полицию о невыплате заработной платы и ведении двойной бухгалтерии. Может ли полиция в дальнейшем собрать все обращения (если их будет примерно 5) и возбудить уголовное дело?

Ответ: Может. В настоящее время уголовное законодательство предусматривает ответственность за невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. Привлечение к уголовной ответственности возможно только при наличии вины руководителя и соблюдении иных нижеуказанных условий (сроков невыплаты заработной платы и пр.). Ведение двойной бухгалтерии также влечет ответственность, указанную ниже. При этом для возбуждения уголовного дела достаточно одного заявления.

Обоснование: В настоящее время уголовное законодательство предусматривает ответственность за невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. Ответственность может быть возложена не только на руководителя организации, но и на руководителя филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения организации (ст. 145.1 УК РФ).

В случае частичной невыплаты свыше трех месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат указанным руководителям грозит (ч. 1 ст. 145.1 УК РФ):

  • штраф в размере до 120 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года;
  • лишение права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность на срок до одного года;
  • принудительные работы на срок до двух лет;
  • лишение свободы на срок до одного года.

Частичная невыплата означает осуществление платежа в размере менее половины суммы, подлежащей выплате (п. 1 примечаний к ст. 145.1 УК РФ).

В случае полной невыплаты свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат или выплаты заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом МРОТ указанным руководителям грозит (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).

Также вы можете подробнее прочитать о правовом регулировании подобных ситуаций.

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Последние комментарии

Сергей Толстов 26 января 2022 16:56 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

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