АО "Транснефть - Приволга" совершенствует систему учета нефти и нефтепродуктов на производственных объектах в Самарской и Саратовской областях. Введены в эксплуатацию блок измерения показателей качества (БИК) нефти и оперативная система измерения количества и показателей качества нефти (ОСИКН) на выходе нефтеперекачивающей станции "Муханово" Бугурусланского районного нефтепроводного управления (РНУ). На линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Красноармейская" Саратовского РНУ смонтирован БИК и ультразвуковые расходомеры.

Оборудование, установленное на НПС "Муханово", позволяет осуществлять оперативный контроль качественных показателей нефти, транспортируемой по магистральному нефтепроводу (МН) Муханово — Куйбышев в направлении станции смешения нефти пл. "Самара" на соответствие требованиям ГОСТ, а также передавать информацию для расчета технологических режимов работы нефтепроводов.

Новое оборудование ЛПДС "Красноармейская" в режиме реального времени отслеживает параметры количества и качества транспортируемого сырья по МН Куйбышев — Тихорецк в направлении НПС "Зензеватка", контролирует соответствие фактических объемов поставок запланированным.

Ультразвуковые расходомеры обеспечивают контроль за движением нефти по нефтепроводам Куйбышев — Лисичанск и Красноармейск — Саратовский НПЗ. Приборы измеряют разность времени прохождения ультразвуковых волн (в направлении потока и против потока жидкости) и позволяют с высокой точностью осуществлять учет расхода нефти. Товарно-транспортные службы используют эти показатели при оперативном учете.

Оборудование произведено на Великолукском заводе "Транснефтемаш" и Центре промышленной автоматизации АО "Транснефть - Верхняя Волга". По итогам комплексного опробования всех систем БИК и ультразвуковые расходомеры введены в эксплуатацию в соответствии с графиком. Современная система контроля позволяет обеспечивать автоматизированный учет нефти и нефтепродуктов при проведении товарных операций, своевременно реагировать на изменение параметров транспортировки, а также поддерживает высокую точность учета.

Работы выполнены в рамках программы совершенствования систем учета нефти и нефтепродуктов ПАО "Транснефть" на 2020–2027 годы, а также в рамках программы расширения пропускной способности нефтепровода Куйбышев — Тихорецк в направлении порта Новороссийск до 40 млн тонн.