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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" совершенствует учет нефти и нефтепродуктов на производственных объектах

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" совершенствует систему учета нефти и нефтепродуктов на производственных объектах в Самарской и Саратовской областях. Введены в эксплуатацию блок измерения показателей качества (БИК) нефти и оперативная система измерения количества и показателей качества нефти (ОСИКН) на выходе нефтеперекачивающей станции "Муханово" Бугурусланского районного нефтепроводного управления (РНУ). На линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Красноармейская" Саратовского РНУ смонтирован БИК и ультразвуковые расходомеры.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Оборудование, установленное на НПС "Муханово", позволяет осуществлять оперативный контроль качественных показателей нефти, транспортируемой по магистральному нефтепроводу (МН) Муханово — Куйбышев в направлении станции смешения нефти пл. "Самара" на соответствие требованиям ГОСТ, а также передавать информацию для расчета технологических режимов работы нефтепроводов.

Новое оборудование ЛПДС "Красноармейская" в режиме реального времени отслеживает параметры количества и качества транспортируемого сырья по МН Куйбышев — Тихорецк в направлении НПС "Зензеватка", контролирует соответствие фактических объемов поставок запланированным.

Ультразвуковые расходомеры обеспечивают контроль за движением нефти по нефтепроводам Куйбышев — Лисичанск и Красноармейск — Саратовский НПЗ. Приборы измеряют разность времени прохождения ультразвуковых волн (в направлении потока и против потока жидкости) и позволяют с высокой точностью осуществлять учет расхода нефти. Товарно-транспортные службы используют эти показатели при оперативном учете.

Оборудование произведено на Великолукском заводе "Транснефтемаш" и Центре промышленной автоматизации АО "Транснефть - Верхняя Волга". По итогам комплексного опробования всех систем БИК и ультразвуковые расходомеры введены в эксплуатацию в соответствии с графиком. Современная система контроля позволяет обеспечивать автоматизированный учет нефти и нефтепродуктов при проведении товарных операций, своевременно реагировать на изменение параметров транспортировки, а также поддерживает высокую точность учета.

Работы выполнены в рамках программы совершенствования систем учета нефти и нефтепродуктов ПАО "Транснефть" на 2020–2027 годы, а также в рамках программы расширения пропускной способности нефтепровода Куйбышев — Тихорецк в направлении порта Новороссийск до 40 млн тонн.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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и спарку надо работать эффективнее

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