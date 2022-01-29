В Новосемейкино мужчина провалился в железный бункер

В пятницу, 28 января, в поселке Новосемейкино на деревообрабатывающем производстве в металлический бункер глубиной 8 м\ провалился 46-летний мужчина, сообщили в ПСС по Самарской области.

По данным спасателей, самостоятельно выбраться мужчина не смог. Для оказания помощи пострадавшему в 17:09 на место происшествия был направлен Поисково-спасательный отряд Самарской области.

"Используя альпинистское снаряжение, мужчину извлекли из труднодоступного места. Медицинская помощь не потребовалась", — отметили в ПСС по Самарской области.

В 19:10 спасательные работы были окончены.

По предварительной версии чрезвычайной службы, мужчина мог провалиться в бункер в результате нарушения техники безопасности.