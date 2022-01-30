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Футбол Спорт

Фернандо Костанца подписал контракт с "Крыльями Советов" на три с половиной года

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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23-летний бразильский защитник Фернандо Костанца перешел в "Крылья Советов". Контракт с футболистом рассчитан на три с половиной года. Костанца будет выступать под номером 22.

Фото: www.kc-camapa.ru

Последним клубом Фернандо был молдавский "Шериф", в составе которого он провел 42 матча. На его счету шесть матчей в групповом этапе Лиги чемпионов, в котором "Шериф" одержал две победы и один раз сыграл вничью.

Костанца — воспитанник бразильского "Ботафого", также выступал за вторую команду французского "Лилля".

"Фернандо Костанца — талантливый молодой футболист, который добился серьезного прогресса в последнее время. Мы рады, что он стал игроком "Крыльев". Матчи Фернандо в Лиге Чемпионов — это бесценный опыт на самом высоком уровне. Этот опыт вместе с профессионализмом Костанцы должны помочь "Крыльям" в достижении поставленных задач", — отметил спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко.

Успехов новому игроку пожелал верный болельщик клуба Губернатор Дмитрий Азаров. "Добро пожаловать в команду! Успехов, ярких побед и новых достижений в составе "Крыльев"! — отметил глава региона.

"Хочу поблагодарить губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова за то, что этот трансфер стал возможным. Дмитрий Игоревич глубоко погружен в работу "Крыльев" и максимально заинтересован в том, чтобы команда становилась сильнее. Переход Костанцы — одно из решений в пользу прогресса "Крыльев Советов", — подчеркнул Сергей Корниленко.

"Я счастлив, что подписал контракт с "Крыльями Советов". Доволен тем, что мне выпал шанс присоединиться к этому клубу. Надеюсь, что на поле я смогу внести свой вклад в игру команды и помочь "Крыльям" достичь поставленных целей. Я видел матчи "Крыльев", и это футбол команды, которая собирается занимать самые высокие места. Хотелось бы уже в следующем сезоне выйти на международный уровень. Хочу поблагодарить Сергея Корниленко, который очень хотел видеть меня в "Крыльях", говорю спасибо тренерскому штабу за доверие. Благодарю клуб за то, что я стал его частью. Хочу обратиться к болельщикам. Меня зовут Фернандо, и я только что подписал контракт с "Крыльями". Вы можете быть уверены, что на поле я буду выкладываться на 100%. Надеюсь, что этот сезон будет для нас очень хорошим", — сказал Фернандо Костанца.

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