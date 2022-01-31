"Эколос-Проектстрой" попал в скандал с уклонением от уплаты НДС и организацией фиктивного документооборота

Компания "Эколос-Проектстрой", входящая в группу "Эколос" бизнесменов Антона и Александра Степановых, попала в громкий скандал с уклонением от уплаты НДС и организацией фиктивного документооборота, пишет "Самарское обозрение".
Руководству фирмы удалось откупиться, погасив налоговую недоимку, но уголовное дело пока не прекращено.
Как сообщила пресс-служба СУ СКР по Самарской области, в производстве находилось уголовное дело в отношении учредителя ООО "Эколос-Проектстрой", подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, совершенное в особо крупном размере). Санкция статьи - до шести лет лишения свободы.
По версии следствия, в период с января 2018 г. по декабрь 2020 г. подозреваемая, "являясь учредителем общества с ограниченной ответственностью, основным направлением деятельности которого является производство оборудования и установок для очистки жидкостей, совершила уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений". В ходе предварительного следствия было установлено, что подозреваемая использовала фиктивный документооборот с организациями при отсутствии реальных хозяйственных операций. В результате указанных противоправных действий в бюджет не были перечислены налоговые платежи на общую сумму более 42,652 млн рублей.
Подозреваемой был возмещен ущерб, причиненный бюджетной системе РФ, а также пени, предусмотренные действующим законодательством, на общую сумму более 58,62 млн рублей.
По информации "СО", следующим этапом станет прекращение уголовного дела: закон разрешает это при условии полного погашения налоговой недоимки. Однако формально пока этого не произошло.
ООО "Эколос-Проектстрой" зарегистрировано в 2012 г. в Самаре по адресу: Набережная реки Самары, 1. На 2018 год директором и учредителем компании значилась Мария Медведева, и можно предположить, что претензии СК адресованы именно ей. Сейчас директор ООО "Эколос-Проектстрой" - Елена Кондрина, учредитель - Всеволод Клюшин.
Компания с 2016 года демонстрирует рост выручки с 9,935 млн руб. до 1,303 млрд руб. (2020 год). С 2015 г. по 2021 г. "Эколос-Проектстрой" освоил 45 госконтрактов на общую сумму более 1,768 млрд руб., ведя работы по строительству очистных сооружений в Самарской, Московской, Псковской, Смоленской, Астраханской, Саратовской, Ярославской, Ленинградской областях, Башкирии, Мордовии, Чувашии, Удмуртии и Дагестане.
Последние комментарии
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях