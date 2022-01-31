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Преступления Происшествия

"Эколос-Проектстрой" попал в скандал с уклонением от уплаты НДС и организацией фиктивного документооборота

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Компания "Эколос-Проектстрой", входящая в группу "Эколос" бизнесменов Антона и Александра Степановых, попала в громкий скандал с уклонением от уплаты НДС и организацией фиктивного документооборота, пишет "Самарское обозрение".

Руководству фирмы удалось откупиться, погасив налоговую недоимку, но уголовное дело пока не прекращено.

Как сообщила пресс-служба СУ СКР по Самарской области, в производстве находилось уголовное дело в отношении учредителя ООО "Эколос-Проектстрой", подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, совершенное в особо крупном размере). Санкция статьи - до шести лет лишения свободы.

По версии следствия, в период с января 2018 г. по декабрь 2020 г. подозреваемая, "являясь учредителем общества с ограниченной ответственностью, основным направлением деятельности которого является производство оборудования и установок для очистки жидкостей, совершила уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений". В ходе предварительного следствия было установлено, что подозреваемая использовала фиктивный документооборот с организациями при отсутствии реальных хозяйственных операций. В результате указанных противоправных действий в бюджет не были перечислены налоговые платежи на общую сумму более 42,652 млн рублей.

Подозреваемой был возмещен ущерб, причиненный бюджетной системе РФ, а также пени, предусмотренные действующим законодательством, на общую сумму более 58,62 млн рублей.

По информации "СО", следующим этапом станет прекращение уголовного дела: закон разрешает это при условии полного погашения налоговой недоимки. Однако формально пока этого не произошло.

ООО "Эколос-Проектстрой" зарегистрировано в 2012 г. в Самаре по адресу: Набережная реки Самары, 1. На 2018 год директором и учредителем компании значилась Мария Медведева, и можно предположить, что претензии СК адресованы именно ей. Сейчас директор ООО "Эколос-Проектстрой" - Елена Кондрина, учредитель - Всеволод Клюшин.

Компания с 2016 года демонстрирует рост выручки с 9,935 млн руб. до 1,303 млрд руб. (2020 год). С 2015 г. по 2021 г. "Эколос-Проектстрой" освоил 45 госконтрактов на общую сумму более 1,768 млрд руб., ведя работы по строительству очистных сооружений в Самарской, Московской, Псковской, Смоленской, Астраханской, Саратовской, Ярославской, Ленинградской областях, Башкирии, Мордовии, Чувашии, Удмуртии и Дагестане.

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