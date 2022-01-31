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Банк "Открытие" стал победителем международного рейтинга впечатлений клиентов

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк Открытие возглавил рейтинг Сustomer Experience Culture Index 2021 консалтинговой компании SENTEO среди московских банков.

Тайные покупатели оценивали банковские отделения 36 крупнейших банков в Москве с августа по октябрь 2021 года. Также оценивалось качество обслуживания клиентов в банках в столицах Белоруссии и Украины.

По итогам этого "полевого" исследования был определен Customer Experience Culture Index (Индекс культуры впечатлений клиентов) и составлены рейтинги московских, киевских и минских банков по качеству работы с клиентами. Банк "Открытие" стал лидером рейтинга в Москве.

Индекс культуры впечатлений клиентов оценивался по четырем критериям: индивидуальный контакт с клиентом, командное поведение сотрудников банка, окружение (факторы, которые влияют на ощущения и эмоции клиента от пребывания в отделении банка) и эффективность продаж.

Среднее значение рейтинга по рынку составило 3,42 балла, у победителя, банка "Открытие" - 3,73 балла. При этом банк набрал самое большое количество баллов по критериям "подстройка под клиента" (четыре балла) и "атмосфера в отделениях" (4,27 балла).

Наталья Смирнова, старший вице-президент, руководитель Блока клиентского сервиса банка "Открытие":

"Первое место в рейтинге SENTEO по индексу культуры создания и управления впечатлениями клиентов показывает, что банк нацелен на повышение удовлетворенности клиентов, и подтверждает, что мы движемся в правильном направлении".

Консалтинговая компания SENTEO специализируется на трансформации бизнеса в разных индустриях.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокера и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Гид потребителя

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