Банк "Открытие" стал победителем международного рейтинга впечатлений клиентов

Банк Открытие возглавил рейтинг Сustomer Experience Culture Index 2021 консалтинговой компании SENTEO среди московских банков.

Тайные покупатели оценивали банковские отделения 36 крупнейших банков в Москве с августа по октябрь 2021 года. Также оценивалось качество обслуживания клиентов в банках в столицах Белоруссии и Украины.

По итогам этого "полевого" исследования был определен Customer Experience Culture Index (Индекс культуры впечатлений клиентов) и составлены рейтинги московских, киевских и минских банков по качеству работы с клиентами. Банк "Открытие" стал лидером рейтинга в Москве.

Индекс культуры впечатлений клиентов оценивался по четырем критериям: индивидуальный контакт с клиентом, командное поведение сотрудников банка, окружение (факторы, которые влияют на ощущения и эмоции клиента от пребывания в отделении банка) и эффективность продаж.

Среднее значение рейтинга по рынку составило 3,42 балла, у победителя, банка "Открытие" - 3,73 балла. При этом банк набрал самое большое количество баллов по критериям "подстройка под клиента" (четыре балла) и "атмосфера в отделениях" (4,27 балла).

Наталья Смирнова, старший вице-президент, руководитель Блока клиентского сервиса банка "Открытие":

"Первое место в рейтинге SENTEO по индексу культуры создания и управления впечатлениями клиентов показывает, что банк нацелен на повышение удовлетворенности клиентов, и подтверждает, что мы движемся в правильном направлении".

Консалтинговая компания SENTEO специализируется на трансформации бизнеса в разных индустриях.