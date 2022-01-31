АО "Транснефть - Приволга" за 2021 год выполнило полную и частичную техническую диагностику 39 резервуаров. Работы проводились на производственных объектах в Самарской и Волгоградской областях.
Проведено полное техническое обследование 16 резервуаров для хранения нефти общим объемом 260 тыс. куб. м. Работы выполнялись в два этапа. На первом этапе проведены наружное диагностическое обследование и геодезические измерения. Затем резервуары были выведены из эксплуатации, выполнена их зачистка и дегазация. Второй этап включал проведение ультразвуковой толщинометрии металлоконструкций днища, стенки и крыши резервуара, неразрушающего контроля, в том числе магнитного и рентгеновского контроля, а также обследование антикоррозийного покрытия РВСП и оборудования, расположенного в каре резервуара.
Без вывода емкостей из эксплуатации в минувшем году обследовано 23 резервуара. При частичной диагностике выполнено наружное обследование резервуаров, проведены геодезические измерения и контроль акустико-эмиссионным методом.
Оценка технического состояния емкостей проведена в рамках сводной программы диагностического обследования трубопроводов и объектов нефтеперекачивающих станций (НПС) на 2021 год с целью определения технического состояния резервуаров и возможности их дальнейшей безопасной эксплуатации.
Кроме того, при проведении строительно-монтажных работ новых резервуаров объемом 1 тыс. куб м на НПС "Муханово" и 5 тыс. куб м на ЛПДС "Похвистнево" специалисты провели лазерное сканирование стенок и днища емкостей. Мониторинг проводился для определения соответствия геометрических параметров конструкций требованиям нормативных документов ПАО "Транснефть" и государственных стандартов. По результатам обследований получены положительные заключения.
Своевременное обследование технического состояния резервуаров позволяет поддерживать высокий уровень промышленной безопасности объектов, выявлять возможные дефекты, способные повлиять на эксплуатационную надежность резервуарных парков.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее