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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" в 2021 году выполнило диагностику 39 резервуаров

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" за 2021 год выполнило полную и частичную техническую диагностику 39 резервуаров. Работы проводились на производственных объектах в Самарской и Волгоградской областях.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Проведено полное техническое обследование 16 резервуаров для хранения нефти общим объемом 260 тыс. куб. м. Работы выполнялись в два этапа. На первом этапе проведены наружное диагностическое обследование и геодезические измерения. Затем резервуары были выведены из эксплуатации, выполнена их зачистка и дегазация. Второй этап включал проведение ультразвуковой толщинометрии металлоконструкций днища, стенки и крыши резервуара, неразрушающего контроля, в том числе магнитного и рентгеновского контроля, а также обследование антикоррозийного покрытия РВСП и оборудования, расположенного в каре резервуара.

Без вывода емкостей из эксплуатации в минувшем году обследовано 23 резервуара. При частичной диагностике выполнено наружное обследование резервуаров, проведены геодезические измерения и контроль акустико-эмиссионным методом.

Оценка технического состояния емкостей проведена в рамках сводной программы диагностического обследования трубопроводов и объектов нефтеперекачивающих станций (НПС) на 2021 год с целью определения технического состояния резервуаров и возможности их дальнейшей безопасной эксплуатации.

Кроме того, при проведении строительно-монтажных работ новых резервуаров объемом 1 тыс. куб м на НПС "Муханово" и 5 тыс. куб м на ЛПДС "Похвистнево" специалисты провели лазерное сканирование стенок и днища емкостей. Мониторинг проводился для определения соответствия геометрических параметров конструкций требованиям нормативных документов ПАО "Транснефть" и государственных стандартов. По результатам обследований получены положительные заключения.

Своевременное обследование технического состояния резервуаров позволяет поддерживать высокий уровень промышленной безопасности объектов, выявлять возможные дефекты, способные повлиять на эксплуатационную надежность резервуарных парков.

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