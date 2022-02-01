Житель Жигулевска заявил о "краже" авто, опасаясь гнева жены, и подпал под уголовное дело

В полицию Жигулевска обратился 50-летний местный житель. Он рассказал, что у него похитили автомобиль Toyota, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили потерпевшего, после чего, восстановив реальную картину случившегося, выяснили, что мужчина лжет.
Оказалось, что водитель во время движения не справился с управлением и врезался в дерево на обочине, из-за чего у иномарки повело кузов.
Посчитав, что заявление о краже авто будет безопаснее, чем правда, рассказанная супруге, он обратился в органы. В итоге просчитался: на него завели уголовное дело по статье "Заведомо ложный донос о совершении преступления".
Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По данным полицейских, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".
В настоящее время расследование уголовного дела закончено. Материалы переданы в Жигулевский городской суд для рассмотрения по существу.
Последние комментарии
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение