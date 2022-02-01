Житель Жигулевска заявил о "краже" авто, опасаясь гнева жены, и подпал под уголовное дело

В полицию Жигулевска обратился 50-летний местный житель. Он рассказал, что у него похитили автомобиль Toyota, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили потерпевшего, после чего, восстановив реальную картину случившегося, выяснили, что мужчина лжет.

Оказалось, что водитель во время движения не справился с управлением и врезался в дерево на обочине, из-за чего у иномарки повело кузов.

Посчитав, что заявление о краже авто будет безопаснее, чем правда, рассказанная супруге, он обратился в органы. В итоге просчитался: на него завели уголовное дело по статье "Заведомо ложный донос о совершении преступления".

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По данным полицейских, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

В настоящее время расследование уголовного дела закончено. Материалы переданы в Жигулевский городской суд для рассмотрения по существу.