Под Сызранью мужчина вытолкнул подростка из-под грузового поезда

В понедельник, 31 января, около Сызрани на железной дороге пострадал подросток. Об этом сообщил старший помощник руководителя Центрального МСУ на транспорте СК России Дмитрий Захаров.

По предварительным данным, в 12:50 на 10 км перегона Сызрань город - Кашпир под грузовой поезд попала 14-летняя девушка. Она шла вдоль железнодорожных путей в наушниках и капюшоне, из-за чего не услышала приближающегося поезда. В последнее мгновение мужчина в камуфляжной форме успел оттолкнуть подростка в сторону и тем самым предотвратил ее смерть.

Машинист экстренно тормозил, но пострадавшую все же задело по касательной выступающими частями локомотива.

Несовершеннолетняя находится в больнице.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, готовится назначение экспертиз. Также следователи устанавливают личность мужчины, который помог ребенку (телефон для связи 8-846-332-32-15).

Представители следственного управления напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности на железнодорожном транспорте. "Если вы увидели несовершеннолетнего, не соблюдающего правила нахождения на железной дороге, обратите на это внимание и напомните ему о безопасности", - поясняет Дмитрий Захаров.