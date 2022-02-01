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Чрезвычайные происшествия Происшествия

Под Сызранью мужчина вытолкнул подростка из-под грузового поезда

СЫЗРАНЬ. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 31 января, около Сызрани на железной дороге пострадал подросток. Об этом сообщил старший помощник руководителя Центрального МСУ на транспорте СК России Дмитрий Захаров.

Фото: Центральный МСУТ СК России

По предварительным данным, в 12:50 на 10 км перегона Сызрань город - Кашпир под грузовой поезд попала 14-летняя девушка. Она шла вдоль железнодорожных путей в наушниках и капюшоне, из-за чего не услышала приближающегося поезда. В последнее мгновение мужчина в камуфляжной форме успел оттолкнуть подростка в сторону и тем самым предотвратил ее смерть.

Машинист экстренно тормозил, но пострадавшую все же задело по касательной выступающими частями локомотива.

Несовершеннолетняя находится в больнице.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, готовится назначение экспертиз. Также следователи устанавливают личность мужчины, который помог ребенку (телефон для связи 8-846-332-32-15).

Представители следственного управления напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности на железнодорожном транспорте. "Если вы увидели несовершеннолетнего, не соблюдающего правила нахождения на железной дороге, обратите на это внимание и напомните ему о безопасности", - поясняет Дмитрий Захаров.

Гид потребителя

Последние комментарии

brat Goronflo 15 ноября 2021 10:51 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!

Екатерина Славкина 09 апреля 2021 15:29 Житель Самарской области решил пройти через затопленную плотину и погиб

Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.

Дмитрий Миленин 29 августа 2018 18:28 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже

Антон Петров 05 августа 2018 07:39 На Волге у Самары пассажирка лодки получила перелом позвоночника

Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.

Anders Midnatt 16 июля 2018 16:11 Юная самарчанка ради селфи перелезла через перила ж/д моста и упала на провода, получив удар током

Вот и нечего лазить где попало.

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