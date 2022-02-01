Самарский театр оперы и балета приглашает на вечер балетов

11 февраля на сцене Самарского театра оперы и балета пройдет вечер балетов "Самара Шостакович Балет I": дивертисмент из балетных номеров, мировая премьера одноактного балета "Фортепианный концерт" (получившего две номинации на "Золотую Маску"-2022) и одноактный балет "Ленинградская симфония". Вечер - лауреат губернской премии "Самарская театральная муза" как лучший спектакль в музыкальном театре (2021).

Первое отделение - дивертисмент, в рамках которого состоится премьера нового номера "Фокстрот". Его на музыку III части из сюиты Дмитрия Шостаковича для джаз-оркестра №1 (1934), который для САТОБ ставит первый солист Мариинского театра Александр Сергеев, номинант Российской национальной театральной премии "Золотая Маска" (2006 - за роль в балете Дэвида Доусона "Reverence", 2022 - за роль в балете Максима Петрова "Поцелуй феи"). На сцену выйдут Наталия Клейменова, до 2021 года танцевавшая в МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко, и солисты балета.

Второе отделение - одноактный неоклассический балет "Фортепианный концерт". Первая работа, которую для САТОБ создает Максим Петров, хореограф из Санкт-Петербурга, чьи балеты с 2015 года регулярно пополняют репертуар Мариинского театра.

Название балета определила музыка: концерт для фортепиано с оркестром №1, до минор (Op. 35), написанный в 1933 году. Это совсем ранний Шостакович, пока не испытавший ударов разгромной критики 1936 года и антиформалистической кампании 1948-го; здесь он еще может себе позволить безоглядное музыкальное хулиганство: аллюзии на стили композиторов-современников (Прокофьева, Стравинского, Рахманинова; Хиндемита, у которого подсмотрена идея солирующей трубы); прямые цитаты и из классиков (Бетховен, Малер, Гайдн), и из уличных песенок ("Купите бублики" в первой части); намеки на собственную работу тапером в немом кино. И в то же время это Шостакович, который словно предчувствует уход беззаботных дней: с зажигательными быстрыми частями контрастируют задумчивые, рефлексирующие, почти трагические медленные; в головокружительных темпах временами слышна не беззаботность, а паника.

Эта музыка настолько насыщена драматургией сама по себе, что не нуждается в подтекстовке никакого сюжета - зато диктует непростую хореографическую форму, следить за развитием которой зрителю предстоит очень внимательно.

Третье отделение - балет "Ленинградская симфония".

Одноактный балет на музыку первой части Седьмой "Ленинградской" симфонии до мажор (1941, Op. 60). Премьера этой симфонии состоялась 5 марта 1942 года на сцене Куйбышевского театра оперы и балета. Балет, либретто и хореография которого созданы Игорем Бельским, на тот момент артистом балетной труппы театра имени Кирова (ныне Мариинский театр), был впервые представлен на сцене 14 апреля 1961 года. Оформление создавал художник-плакатист Михаил Гордон.

Балет состоит из трех частей: "Безмятежное счастье", "Нашествие", "Реквием". Его герои - Юноша и Девушка, чью безмятежную жизнь нарушает нашествие Варваров. Ценой жизни Юноша дает отпор врагам.

В Советском Союзе этот балет ставился повсеместно. В Куйбышев спектакль пришел в 1986 году, постановку осуществлял сам Игорь Бельский, дирижером-постановщиком стал главный дирижер театра Александр Говоров. Как и новая постановка 2020 года, предыдущий спектакль был оформлен по мотивам сценографии Михаила Гордона. Возвращением "Ленинградской симфонии" на самарскую сцену руководил балетмейстер-репетитор Мариинского театра Вячеслав Хомяков.

Билеты на вечер "Самара Шостакович Балет I" можно купить по цене от 300 рублей.