Самарский театр оперы и балета приглашает на вечер балетов

11 февраля на сцене Самарского театра оперы и балета пройдет вечер балетов "Самара Шостакович Балет I": дивертисмент из балетных номеров, мировая премьера одноактного балета "Фортепианный концерт" (получившего две номинации на "Золотую Маску"-2022) и одноактный балет "Ленинградская симфония". Вечер - лауреат губернской премии "Самарская театральная муза" как лучший спектакль в музыкальном театре (2021).
Первое отделение - дивертисмент, в рамках которого состоится премьера нового номера "Фокстрот". Его на музыку III части из сюиты Дмитрия Шостаковича для джаз-оркестра №1 (1934), который для САТОБ ставит первый солист Мариинского театра Александр Сергеев, номинант Российской национальной театральной премии "Золотая Маска" (2006 - за роль в балете Дэвида Доусона "Reverence", 2022 - за роль в балете Максима Петрова "Поцелуй феи"). На сцену выйдут Наталия Клейменова, до 2021 года танцевавшая в МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко, и солисты балета.
Второе отделение - одноактный неоклассический балет "Фортепианный концерт". Первая работа, которую для САТОБ создает Максим Петров, хореограф из Санкт-Петербурга, чьи балеты с 2015 года регулярно пополняют репертуар Мариинского театра.
Название балета определила музыка: концерт для фортепиано с оркестром №1, до минор (Op. 35), написанный в 1933 году. Это совсем ранний Шостакович, пока не испытавший ударов разгромной критики 1936 года и антиформалистической кампании 1948-го; здесь он еще может себе позволить безоглядное музыкальное хулиганство: аллюзии на стили композиторов-современников (Прокофьева, Стравинского, Рахманинова; Хиндемита, у которого подсмотрена идея солирующей трубы); прямые цитаты и из классиков (Бетховен, Малер, Гайдн), и из уличных песенок ("Купите бублики" в первой части); намеки на собственную работу тапером в немом кино. И в то же время это Шостакович, который словно предчувствует уход беззаботных дней: с зажигательными быстрыми частями контрастируют задумчивые, рефлексирующие, почти трагические медленные; в головокружительных темпах временами слышна не беззаботность, а паника.
Эта музыка настолько насыщена драматургией сама по себе, что не нуждается в подтекстовке никакого сюжета - зато диктует непростую хореографическую форму, следить за развитием которой зрителю предстоит очень внимательно.
Третье отделение - балет "Ленинградская симфония".
Одноактный балет на музыку первой части Седьмой "Ленинградской" симфонии до мажор (1941, Op. 60). Премьера этой симфонии состоялась 5 марта 1942 года на сцене Куйбышевского театра оперы и балета. Балет, либретто и хореография которого созданы Игорем Бельским, на тот момент артистом балетной труппы театра имени Кирова (ныне Мариинский театр), был впервые представлен на сцене 14 апреля 1961 года. Оформление создавал художник-плакатист Михаил Гордон.
Балет состоит из трех частей: "Безмятежное счастье", "Нашествие", "Реквием". Его герои - Юноша и Девушка, чью безмятежную жизнь нарушает нашествие Варваров. Ценой жизни Юноша дает отпор врагам.
В Советском Союзе этот балет ставился повсеместно. В Куйбышев спектакль пришел в 1986 году, постановку осуществлял сам Игорь Бельский, дирижером-постановщиком стал главный дирижер театра Александр Говоров. Как и новая постановка 2020 года, предыдущий спектакль был оформлен по мотивам сценографии Михаила Гордона. Возвращением "Ленинградской симфонии" на самарскую сцену руководил балетмейстер-репетитор Мариинского театра Вячеслав Хомяков.
Билеты на вечер "Самара Шостакович Балет I" можно купить по цене от 300 рублей.
Последние комментарии
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить