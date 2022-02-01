Нашлась 16-летняя пропавшая самарчанка

В Самаре вернулась домой пропавшая 16-летняя местная жительница, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, девушка ушла из дома на ул. Мориса Тореза 30 января.

Противоправных действий в отношении нее не совершали. Полицейские проводят профилактическую беседу с подростком и ее родителями.