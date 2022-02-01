3 февраля в галерее "Виктория" откроется выставка, посвященная пост-ковиду

На выставке "Близко. Далеко. Ближе" (14+) российские, украинские и нидерландские художники в своих работах исследуют понятие "границы", приобретшее новые оттенки в связи с пандемией.

"В ситуации зависшего локдауна остро встает вопрос о границах - как личного пространства, так и разных территорий и стран. "Черта, отделяющая…" - это понятие сегодня постоянно проявляет себя в нашей жизни. Опасность разлита повсюду, но она невидима, и разделение, очерчивание себя и своей территории становится распространенной бытовой обсессией, нервным расстройством наших дней.

Художники, которые участвуют в выставке, реагируют на ситуацию пандемии, уделяя внимание понятиям своего/чужого, глубинного-поверхностного, плоского-пространственного", - говорится в экспликации к выставке.

На выставке можно будет увидеть работы художников: Николай Алексеев (Воронеж, Россия), Стас Волязловский (Херсон, Украина), Михаил Доляновский (Белгород, Россия), Зина Исупова (Киев, Украина-Москва, Россия), Настя Ливаднова (Москва, Россия), Кирилл Савельев (Воронеж, Россия), Дмитрий Старусев (Москва, Россия), Олег Устинов (Ростов-на-Дону, Россия), Чая Хертог и Нир Надлер (Нидерланды), Topp & Dubio (Нидерланды). Куратор проекта - украинский художник и фотограф Сергей Братков.

Накануне открытия выставки, 2 февраля, в 19:00 состоится встреча с нидерландским художественным дуэтом Topp & Dubio (14+), чьи работы входят в экспозицию проекта.

Открытие выставки состоится 3 февраля в 19:00. Вход на открытие бесплатный, но вы должны будете предъявить сертификат о вакцинации или актуальный ПЦР-тест. В другие дни билет будет стоить 200 рублей, а для льготников - 100 рублей. Выставка будет работать до 20 марта 2022 года.