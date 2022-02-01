16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области сельскую ипотеку регистрируют за один день Premium banking от Росбанка: больше чем комплекс услуг Чему стоит научиться до конца 2021 года у СберБанка Газбанк подал иск к швейцарской компании на 491 млн рублей Скоро ли развеется скандальный шлейф Тольяттихимбанка

Банки Финансы

В ПФО мужчины чаще женщин инвестируют в ювелирные украшения

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 95
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

69% женщин и 35% мужчин Приволжья носят ювелирные украшения каждый день, 25% мужчин и 20% женщин никогда не тратят деньги на ювелирные украшения. Большинство представителей обоих полов покупают себе ювелирные изделия не чаще раза в год. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие" и "Открытие Инвестиции" к Дню ювелира 31 января.

49% мужчин и лишь 12% женщин никогда не носят ювелирные украшения. При этом каждый день их носят 35% мужчин и 69% женщин. Еще 10% мужчин и 12% женщин надевают ценности только по торжественным случаям, а 5% мужчин и 6% женщин - два-три раза в неделю.

46% женщин и 30% мужчин предпочитают дорогие ювелирные украшения. 18% женщин и 36% мужчин в качестве единственного украшения используют обручальные кольца. 18% мужчин и столько же представительниц прекрасного пола являются поклонниками недорогой бижутерии. Дорогую бижутерию выбирают 6% мужчин и 8% женщин из числа тех, кто носит украшения.

60% женщин и столько же мужчин покупают украшения себе не чаще, чем раз в год. Несколько раз в год это делают 26% женщин и 24% мужчин. Несколько раз в месяц покупают украшения для себя 2% мужчин и ни одна женщина. 14% женщин и то же количество мужчин заявили, что не покупают себе ювелирных украшений никогда.

Что касается украшений в качестве подарков, то не чаще раза в год покупают ювелирные украшения друзьям или близким 40% женщин и 45% мужчин. 33% мужчин и 43% женщин не дарят таких подарков в принципе никогда.

25% мужчин и 20% женщин заявили, что ни копейки не тратят на ювелирные изделия. 11% мужчин и 13% женщин тратят не более пяти тысяч рублей в год, 19% мужчин и 16% женщин тратят на эти цели от 5 тыс. до 10 тысяч рублей, 31% мужчин и 29% женщин - от 10 тыс. до 20 тысяч, 6% мужчин и 8% женщин - от 20 тыс. до 50 тысяч, 1% мужчин и 2% женщин - свыше 50 тысяч рублей в год. При этом 6% мужчин и 11% женщин затруднились оценить свои расходы на "ювелирку".

У 33% мужчин и 45% женщин в семье есть украшения и ювелирные изделия, доставшиеся им от старших поколений и передающиеся по наследству. У 66% мужчин и 55% женщин нет таких украшений.

27% мужчин и 20% женщин используют ювелирные изделия в качестве финансовой подушки безопасности. 73% мужчин и 80% женщин не превращают ювелирные украшения в инструмент сбережений.

*Опрос проведен банком "Открытие" и "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокера и УК "Открытие") 18-25 января 2022 года по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокера и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Орлов 21 сентября 2021 07:38 Международный правовой банковский форум Сбера в третий раз пройдет в Самаре

обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.

Влад Усов 28 июля 2021 14:50 Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка

кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6