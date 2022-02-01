В Самаре замдиректора МИАЦ будут судить за подлог

В Самаре в суд отправили уголовное дело замдиректора Самарского областного медицинского информационно-аналитического центра, обвиняемого в служебном подлоге. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, в июле 2020 г. центр закупал оборудование для локально-вычислительной сети. Подрядчик должен был поставить оборудование для более чем 600 медицинских организаций. Цена контракта составила более 63 млн рублей. Для приемки исполнения договоров создали комиссию, председателем которой был обвиняемый.

В декабре 2020 г. к обвиняемому обратился гендиректор организации-поставщика, продемонстрировал часть документов о выполненных обязательствах и сказал, что сделать остальное в срок не получится. Председатель комиссии же подписал документы о приемке.