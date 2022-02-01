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Государство и Бизнес Экономическая политика

Уполномоченный по защите прав предпринимателей и прокурор Самарской области провели совместный прием в центре "Мой бизнес"

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 1 февраля, в региональном центре "Мой бизнес" состоялся совместный прием уполномоченного по защите прав предпринимателей Эдуарда Харченко и и.о. прокурора Самарской области Игоря Харитонова.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Встреча прошла в рамках Всероссийского дня приема предпринимателей. По всей стране представители бизнес-сообщества имеют возможность напрямую обратиться к сотрудникам прокуратуры со своими проблемными вопросами и жалобами на действия правоохранительных, контрольно-надзорных органов, органов государственной власти округа и местного самоуправления.

Создание благоприятного делового климата, снижение административного давления на бизнес входят в число основных задач Стратегии лидерства, разработанной по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова совместно с жителями региона.

Региональный центр "Мой бизнес" с момента открытия в апреле прошлого года стал площадкой для проведения самых разных мероприятий с участием предпринимателей: бизнес-форумы, встречи первых лиц Самарской области с предпринимательским сообществом и инвесторами, образовательные программы и консультационные мероприятия для предпринимателей и самозанятых, выставки продукции региональных ремесленников и многое другое.

"Мы постоянно расширяем возможности регионального центра "Мой бизнес". Еженедельно в центре проходят бизнес-завтраки для предпринимателей, где люди обмениваются контактами, успешными кейсами и своими историями успеха. По средам здесь работает общественная приемная уполномоченного по защите прав предпринимателей, а теперь наш центр стал площадкой для проведения приемных дней прокуратуры. Предприниматели могут напрямую задать вопрос представителям надзорного органа, обратиться за защитой своих прав и решением сложных юридических вопросов", - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

"Ключевая задача, которую ставит руководитель прокуратуры перед каждым прокурором города и района, заключается в том, что конкретный вопрос конкретного предпринимателя должен быть разрешен в его пользу. Это очень важно для нас. Такие вопросы могут быть решены за один день, а могут потребовать внесения изменений в законодательство, реализации иных прокурорских полномочий. Но в результате мы все равно добьемся разрешения проблемной ситуации. Защита интересов предпринимателей - наша общая задача. Для этого у нас выстроено конструктивное взаимодействие с правительством региона, профильными министерствами и, конечно, с уполномоченным по защите прав предпринимателей", - отметил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Самарской области Дмитрий Макаров.

Как рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей Самарской области Эдуард Харченко, за прошлый год в аппарат уполномоченного обратилось 400 предпринимателей. "На такие встречи предприниматели приходят с различными вопросами: взаимодействие с налоговой службой, блокировка счетов, обращение с твердыми коммунальными отходами и многие другие. При этом мы проводим приемы не только в Самаре, но и по всей Самарской области, а также в условиях пандемии стараемся консультировать в онлайн-режиме. Мы берем в работу практически все вопросы предпринимателей, за исключением тех, что связаны с уголовным преследованием", - пояснил Эдуард Харченко.

Напомним, в региональном центре "Мой бизнес" размещена региональная инфраструктура поддержки предпринимательства. Начинающие и действующие представители бизнеса смогут здесь получить консультацию по любому вопросу, связанному с ведением предпринимательской деятельности, обратиться за поддержкой и оформить заявку для ее получения. Предусмотрена возможность льготной аренды рабочего места в коворкинге, переговорной комнаты или зала для обучающих мероприятий.

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