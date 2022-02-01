Сотрудники Самарской таможни задержали партию наркосодержащей травы

Мобильная группа Самарской таможни обнаружили около с. Сагарчин в Оренбургской области 27,7 кг травы гармала в грузовом автомобиле.

Во время таможенного осмотра машины, следовавшей из Киргизии в Москву, в грузовом отсеке нашли 12 коробок с сушеной травой. В Киргизии растение используют в лечебных целях, однако оно является наркосодержащим.

Возбуждено административное дело по ст. 16.3 КоАП РФ. Товар изъят.