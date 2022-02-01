Самарскую фирму уличили в сокрытии 45 млн рублей от налоговиков

В Самарской области возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, с января 2016 г. по декабрь 2017 г. руководство ООО уклонилось от уплаты НДС на 45 млн рублей. Для этого злоумышленники вносили в декларации ложные сведения о сделках с организациями, которые ничего не поставляли.

Расследование уголовного дела продолжается.