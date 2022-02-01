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Экономика и бизнес

ТД "Реметалл" оспаривает вывод имущества отрадненского завода выходцами из Чечни

ОТРАДНЫЙ. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО ТД "Реметалл", аффилированное Андрею Кичаеву, оспаривает продажу имущества завода в Отрадном, где занимается переработкой ломов и цветных металлов. Объекты недвижимости теперь принадлежат выходцу из Чеченской Республики, но вскоре могут быть перепроданы.

Договор купли-продажи между димитровградским ООО "ПКФ Профессионал" и ИП Абдуевым Р.Г. был заключен в феврале прошлого года. Предприниматель из Чечни стал владельцем земельного участка площадью 73,4 тыс. кв. м, подъездных железнодорожных путей, проходной, складов и цехов производства. По мнению ТД "Реметалл", "сделка заключена в результате сговора ответчиков в целях вывода имущества из ООО "ПКФ Профессионал", кредиторская задолженность которого превышает 76 млн рублей. А покупатель "Абдуев предпринимает различные действия по реализации спорного недвижимого имущества".

В ТД "Реметалл" заявили, что в декабре 2020 г. с компанией был заключен предварительный договор купли-продажи завода. Согласно его условиям, объекты недвижимости продавались вдвое дешевле их рыночной стоимости. Причиной тому, как указал директор ООО ТД "Реметалл" Сергей Китаев, является сильная изношенность мощностей, в ремонт и обновление которых предприятие вкладывает немалые средства.

Ситуацию повернула смена собственников и руководства в ООО "ПКФ Профессионал" в феврале 2021 года. Теперь димитровградская компания принадлежит Бай-Али Ахмедханову из Чеченской Республики, который уже в апреле приступил к ликвидации организации. Кроме того, "ПКФ Профессионал" оспаривает договор аренды имущества отрадненского завода с ТД "Реметалл", которое было заключено накануне смены собственников - в январе 2021 года. По словам Сергея Китаева, новых владельцев не устраивает цена, за которую их предшественники сдали объекты недвижимости в Отрадном.

В ТД "Реметалл", уточнили, что договор бессрочный и судебные тяжбы не мешают производственным процессам.

Напомним о многолетнем противостоянии Кичаева с бизнесменом из Чеченской Республики Зелимханом Темирхановым за активы Кинель-Черкасского завода керамического кирпича. Результатом конфликта стали уголовное преследование Кичаева и приговор экс-руководителю контрольно-методического отдела по экономическим преступлениям областного ГСУ Вере Рабинович.

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