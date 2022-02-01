Юрий Сибирский: "По объему и росту выручки мы видим востребованность инноваций, создаваемых самарскими стартапами"

Руководитель департамента регионального развития фонда "Сколково" Юрий Сибирский высоко оценил инновационную инфраструктуру, созданную в Самарской области, и высокотехнологичные стартапы, активно развивающиеся на территории региона. В интервью интернет-изданию "ПрогородСамара" эксперт отметил, что самарские инновации востребованы, эффективны и в ближайшем будущем региону предстоит активное развитие в этом направлении.

В регионе создана мощная инфраструктурная база для генерирования и реализации инновационных идей: это вузы, выпускающие квалифицированных специалистов; "Точки кипения", созданные на базе университетов в Самаре и Тольятти как площадки для взаимодействия представителей сферы образования, власти и бизнеса; научно-образовательный центр "Инженерия будущего", который может стать площадкой для развития инноваций и работы инвесторов.

Формирование условий для инновационных стартапов, способных внести свой вклад в развитие промышленных производств и всего региона в целом, - важный вектор Стратегии лидерства, разработанной по инициативе губернатора Дмитрия Азарова совместно с жителями губернии.

Благоприятной средой для развития инновационного предпринимательства региона служит технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина". Площадка оказывает всестороннюю экспертную поддержку резидентам на всех стадиях проектной деятельности: от идеи до получения опытного образца и вывода продукта на рынок.

"Жигулевская долина" служит региональным оператором фонда "Сколково" и работает с резидентами "Сколково" как в Самаре, так и в близлежащих областях (Оренбург, Саратов, Ульяновск). Сегодня более чем 250 стартапов-резидентов "Сколково" работают в ПФО, включая 36 стартапов в Самарской области. Это компании, создающие инновационные продукты в области ИТ, промышленных и энергоэффективных технологий.

"С момента появления регионального оператора "Жигулевская долина" количество стартапов "Сколково" в регионе удвоилось. Также пандемия, как это ни странно, дала прирост резидентов. Видимо, в период снижения числа личных контактов и встреч самарские стартапы уделили время тому, чтобы подать нам заявку", - рассуждает глава департамента регионального развития фонда.

"Жигулевская долина" второй год подряд находится в тройке лидеров рейтинга региональных операторов. "Думаю, это должным образом характеризует работу как "Жигулевской долины", так и правительства области в части организации работы по стимулированию инновационного развития региона", - подчеркнул эксперт.

По итогам 2020 года выручка участников "Сколково" из Самарской области составила более 320 млн рублей. Результаты 2021 года станут известны в апреле, однако уже сейчас рост выручки прогнозируется не менее чем на 50%.

Важным событием для инновационной экосистемы Самарской области стало создание центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) компании по производству входных металлических дверей "Феррони". Исследовательский центр открыт на базе "Жигулевской долины" и будет сосредоточен на передовых технологиях умных дверей и замков, а также технологиях автоматизации производства.

"Мы готовы оказывать высокотехнологичным стартапам комплексную поддержку, предоставляя на льготных условиях офисные и производственные площадки, содействуя в поиске инвесторов и привлечении финансирования федеральных институтов развития, привлекая к участию в отраслевых выставках на стенде региона. Такой подход позволяет инноваторам быстрее проходить путь от идеи до вывода опытного образца на рынок", - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Для работы с инновациями в регионе также создан региональный центр инноваций StartupSamara, который с 2013 года работает с инновационными проектами, развивает инвестиционное сообщество, участвует в реализации корпоративных акселерационных программ.

Финансирование перспективных идей в Самарской области осуществляет Венчурный фонд, инвестируя до 20 млн рублей в стартапы ранних стадий. Это перспективные проекты, в том числе в области высоких технологий. В декабре 2021 года фонд вошел в тройку лучших венчурных инвесторов в регионы национальной премии "Венчурный инвестор". Сегодня в портфеле Венчурного фонда есть очень сильные проекты, которые уже начали свой путь на международный рынок с поддержкой регионального института развития.

Совместно с индустриальным партнером региона, Куйбышевской железной дорогой, областное правительство проводит конкурс-отбор лучших новаторских разработок для дальнейшего использования на инфраструктуре территориального филиала ОАО "РЖД". Компания как партнер конкурса и конечный "потребитель" софинансирует работы по проектам по принципу научно-образовательных центров.

По мнению Юрия Сибирского, разработки местных инженеров интересны не только внутри страны, но и за рубежом.

"По объему и росту выручки мы видим востребованность инноваций, создаваемых самарскими стартапами, - отметил Юрий Сибирский. - Если говорить о международном рынке, то в период пандемии выход на новые географии чуть более сложен, тем не менее в Самарской области есть компании, которые успешно занимаются международной экспансией. Например, компания "Сноубайк" (создание и производство мотоснегоходов) продает свою продукцию в Финляндию. Или компания "Ларте-Дизайн" (создание и производство стайлинг-пакетов для авто из инновационного композитного материала) продает свою продукцию в США и Германию. Если говорить о работе "Сколково" и "Жигулевской долины" в этом направлении, то мы проводим международные бизнес-миссии (сейчас в онлайн-формате), помогаем с международным патентованием. Также резиденты получают налоговые льготы, гранты и различные сервисы".

Что касается прогноза на ближайшие 5-10 лет, Юрий Сибирский говорит об активном развитии инноваций Самарской области. Этому поспособствуют решения управленческой команды региона, уже созданные передовые продукты и сформированные команды, а также мощная научная и образовательная база - Самарский университет, СГМУ, Тольяттинский университет, с которыми "Сколково" активно взаимодействует.