Самарская предпринимательница пыталась подкупить полицию за нелегальный сбыт "незамерзайки"

В Самаре по подозрению в даче взятки полицейскому задержана 45-летняя ранее не судимая местная жительница. Деньги предназначались за прекращение проверки по факту незаконной продажи "незамерзайки", передает пресс-служба облМВД.

В январе 2022 г. в магазине на ул. Промышленности в Самаре 45-летняя ИП передала полицейскому взятку в 15 тыс. рублей. Предпринимательница рассчитывала, что правоохранители не будут проводить проверку по факту незаконной продажи "незамерзайки". Однако оперуполномоченный подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отказался от взятки и доложил об этом руководителю.

В итоге правоохранители изъяли из незаконного оборота 25 литров жидкости, а в отношении предпринимательницы собрали административный материал по статье "Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена".

Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье "Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)".