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Преступления Происшествия

Самарская предпринимательница пыталась подкупить полицию за нелегальный сбыт "незамерзайки"

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре по подозрению в даче взятки полицейскому задержана 45-летняя ранее не судимая местная жительница. Деньги предназначались за прекращение проверки по факту незаконной продажи "незамерзайки", передает пресс-служба облМВД.

В январе 2022 г. в магазине на ул. Промышленности в Самаре 45-летняя ИП передала полицейскому взятку в 15 тыс. рублей. Предпринимательница рассчитывала, что правоохранители не будут проводить проверку по факту незаконной продажи "незамерзайки". Однако оперуполномоченный подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отказался от взятки и доложил об этом руководителю.

В итоге правоохранители изъяли из незаконного оборота 25 литров жидкости, а в отношении предпринимательницы собрали административный материал по статье "Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена".

Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье "Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)".

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а вы у него делали откликнитесь напишите мне

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А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

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Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.

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борис витин 30 июля 2021 12:01 Полицейского из Самары подозревают в убийстве 15-летней девушки

За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение

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