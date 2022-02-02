Самарца будут судить за незаконную покупку советских медалей

Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинение местному жителю по ст. 324 УК РФ ("Незаконное приобретение государственных наград СССР").

По версии следствия, в феврале 2021 г. мужчина через Интернет купил у неизвестного медаль "За оборону Москвы", которая запрещена к свободному обороту на территории РФ. Медаль изъяли полицейские, когда подозреваемый получал ее на почте.

Дома у мужчины нашли еще 35 госнаград СССР, в том числе медали "Ветеран труда", "За победу над Германией", "За оборону Ленинграда", "За боевые заслуги", "За оборону Сталинграда".

Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд для рассмотрения.