Самарца будут судить за незаконную покупку советских медалей

Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинение местному жителю по ст. 324 УК РФ ("Незаконное приобретение государственных наград СССР").
По версии следствия, в феврале 2021 г. мужчина через Интернет купил у неизвестного медаль "За оборону Москвы", которая запрещена к свободному обороту на территории РФ. Медаль изъяли полицейские, когда подозреваемый получал ее на почте.
Дома у мужчины нашли еще 35 госнаград СССР, в том числе медали "Ветеран труда", "За победу над Германией", "За оборону Ленинграда", "За боевые заслуги", "За оборону Сталинграда".
Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд для рассмотрения.
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а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение