Руководителя самарской УК обвиняют в причинении ущерба теплоснабжающей компании

Прокуратура Самары утвердило обвинительное заключение по уголовному делу руководителя управляющей компании ООО "ЖКС". Его обвиняют в причинении крупного ущерба.

По версии следствия, у "ЖКС" был договор на теплоснабжение и горячую воду. Вот только управляющая компания перечисляла ресурсоснабжающей организации не все деньги, поступающие от жителей. Ущерб составил 83 млн рублей. Сейчас он уже возмещен.