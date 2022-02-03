У самарчанки забрали четырех детей, которыми она не занималась

В Самаре в подразделение по делам несовершеннолетних из кризисного центра для женщин поступило сообщение, что 30-летняя самарчанка ненадлежащим образом исполняет родительские обязанности по воспитанию и содержанию своих несовершеннолетних детей.
В ходе проверки сотрудники полиции установили, что женщина, проживающая в центре вместе со своими детьми (девяти-, семи- и трехлетним сыновьями и пятилетней дочерью), нигде не работает и не принимает участия в физическом, психическом, духовном и нравственном развитии детей и жестоко обращается с ними.
Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних пообщались с детьми, ребятам оказали необходимую помощь. В настоящее время жизни детей ничто не угрожает. Трое из них находятся в одном из реабилитационных центров Самары, в скором времени к ним присоединится их брат, после того как пройдет полный курс лечения в связи с полученной ранее вследствие дорожно-транспортного происшествия травмой.
Мать несовершеннолетних с момента начала процедуры изъятия детей из семьи не предпринимала попыток встретиться с ними или связаться с ними по телефону и до сих пор не имеет постоянного источника дохода.
Отделом дознания ОП №6 Управления МВД России по г. Самаре по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"), возбуждено уголовное дело.
Свою вину ранее судимая за мошенничество подозреваемая признала.
Последние комментарии
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение