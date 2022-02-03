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Преступления Происшествия

У самарчанки забрали четырех детей, которыми она не занималась

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре в подразделение по делам несовершеннолетних из кризисного центра для женщин поступило сообщение, что 30-летняя самарчанка ненадлежащим образом исполняет родительские обязанности по воспитанию и содержанию своих несовершеннолетних детей.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что женщина, проживающая в центре вместе со своими детьми (девяти-, семи- и трехлетним сыновьями и пятилетней дочерью), нигде не работает и не принимает участия в физическом, психическом, духовном и нравственном развитии детей и жестоко обращается с ними.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних пообщались с детьми, ребятам оказали необходимую помощь. В настоящее время жизни детей ничто не угрожает. Трое из них находятся в одном из реабилитационных центров Самары, в скором времени к ним присоединится их брат, после того как пройдет полный курс лечения в связи с полученной ранее вследствие дорожно-транспортного происшествия травмой. 

Мать несовершеннолетних с момента начала процедуры изъятия детей из семьи не предпринимала попыток встретиться с ними или связаться с ними по телефону и до сих пор не имеет постоянного источника дохода.

Отделом дознания ОП №6 Управления МВД России по г. Самаре по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"), возбуждено уголовное дело.

Свою вину ранее судимая за мошенничество подозреваемая признала.

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Последние комментарии

۩ Виталi2 ۩成功 ✭ ✮ ✯ 31 января 2022 20:41 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

а вы у него делали откликнитесь напишите мне

Juja Pank 24 ноября 2021 14:35 Желающая заработать на инвестициях тольяттинка лишилась 850 тыс. рублей

А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

Слуга Народа 15 августа 2021 04:51 Екатерина Сокирская вновь стала героиней передачи Андрея Малахова

Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.

Евгений Куйбышевский 08 августа 2021 18:32 В Самаре сотрудников регионального ГУ МЧС заподозрили во взяточничестве

Скрепдержава в полный рост

борис витин 30 июля 2021 12:01 Полицейского из Самары подозревают в убийстве 15-летней девушки

За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение

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