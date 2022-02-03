У самарчанки забрали четырех детей, которыми она не занималась

В Самаре в подразделение по делам несовершеннолетних из кризисного центра для женщин поступило сообщение, что 30-летняя самарчанка ненадлежащим образом исполняет родительские обязанности по воспитанию и содержанию своих несовершеннолетних детей.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что женщина, проживающая в центре вместе со своими детьми (девяти-, семи- и трехлетним сыновьями и пятилетней дочерью), нигде не работает и не принимает участия в физическом, психическом, духовном и нравственном развитии детей и жестоко обращается с ними.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних пообщались с детьми, ребятам оказали необходимую помощь. В настоящее время жизни детей ничто не угрожает. Трое из них находятся в одном из реабилитационных центров Самары, в скором времени к ним присоединится их брат, после того как пройдет полный курс лечения в связи с полученной ранее вследствие дорожно-транспортного происшествия травмой.

Мать несовершеннолетних с момента начала процедуры изъятия детей из семьи не предпринимала попыток встретиться с ними или связаться с ними по телефону и до сих пор не имеет постоянного источника дохода.

Отделом дознания ОП №6 Управления МВД России по г. Самаре по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"), возбуждено уголовное дело.

Свою вину ранее судимая за мошенничество подозреваемая признала.