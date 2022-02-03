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ВТБ увеличивает срок действия карт до 7 лет

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках реализации ESG-­­стратегии ВТБ принял решение расширить срок действия выпускаемых пластиковых дебетовых карт до семи лет. Это позволит ежегодно экономить порядка 20 тонн пластика и минимизировать посещение офисов для их замены. Сейчас уже четверть активных пользователей карт ВТБ оплачивают покупки смартфонами, а в 2023 году на токенизированные платежи придется половина безналичного оборота. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе пресс-конференции.

Семилетний срок действия устанавливается для дебетовых карт, которые клиенты ВТБ перевыпускают или выпускают впервые. Это позволяет пользоваться картой в течение семи лет без необходимости ее замены и дополнительных визитов в офис, а также сокращает объем выпуска карт на пластиковом носителе. Начиная с 2025 года ежегодное потребление пластика снизится на 20 тонн.

Решение ВТБ актуально на фоне роста спроса на цифровые карты и увеличения доли токенизированных платежей. В 2021 году ВТБ выпустил для клиентов в 5 раз больше цифровых дебетовых и кредитных карт, чем в 2020 году. Уже четверть карт ВТБ используется для оплаты с помощью смартфонов и других мобильных устройств, а оборот по токенизированным картам банка за год вырос в 1,5 раза и превысил 700 млрд рублей. В результате доля Pay-платежей в общем безналичном обороте достигла 30%.

"Сегодня уже четверть наших клиентов поддерживает тренд на осознанное потребление и оплачивает покупки и услуги с помощью Pay-сервисов, пользуясь цифровыми картами или сохраняя пластиковые как резервные. В этом году тренд на токенизацию платежей продолжится. По нашим прогнозам, их объем по картам ВТБ превысит 1 трлн рублей, и доля Pay-платежей достигнет 40% от общего оборота по картам банка. А в 2023 году клиенты ВТБ будут проводить смартфонами половину безналичных платежей, при этом 40% розничной эмиссии банка придется на цифровые карты", — комментирует Анатолий Печатников.

Росту доли токенизированных платежей будет способствовать дальнейшее развитие Pay-сервисов в России и развитие инфраструктуры для их использования, а также цифровизация населения, тренд на осознанное потребление и снижение использования пластика.

По оценке экспертов ВТБ, переход на семилетние дебетовые карты позволит банку с 2025 года существенно снизить углеродный след. Он сравним с использованием 1,5 тыс. баррелей нефти, перелетом 3,5 тыс. россиян из Москвы в Стамбул, 2,5 млн километров пробега бензинового автомобиля или годовым зарядом смартфонов москвичей. Для его нейтрализации потребовалось бы ежегодно высаживать 250 га соснового леса — к примеру, территорию парка Горького в столице.

Гид потребителя

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