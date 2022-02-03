Банк "Открытие" запустил фонд на строительство премиальной недвижимости в Москве

Открытие Private Banking предлагает своим клиентам паи фонда на столичные жилые комплексы бизнес-класса.

Минимальный порог входа в продукт составляет 3,9 миллиона рублей. Инвестируя в паи фонда, клиенты приобретают долю в проекте строительства жилого комплекса бизнес-класса и вместе с застройщиком получают право на прибыль от продажи квартир к концу срока его реализации. Формирование первой прибыли фонда и начало выплат пайщикам запланировано на I квартал 2026 года. Закрытие фонда и финальные выплаты намечены на III квартал 2026 года.

В числе главных преимуществ фонда для клиентов — высокая ликвидность по сравнению с классической формой инвестирования в недвижимость, покупкой реальных квадратных метров. Кроме того, это стоимость актива, обеспеченная динамикой строительства ЖК и продаж квартир, отсутствие накладных расходов. Важно, что порог входа в фонд практически вдвое ниже, чем расходы при реальной покупке жилья в столичных новостройках даже эконом-класса. Таким образом, клиенты "Открытия" получают комфортный доступ к инвестициям в московскую недвижимость — традиционно высокодоходный актив.

Купить паи фонда можно в Открытие Private Banking — подразделении банка "Открытие" по работе с состоятельными клиентами, а также в сети "Открытие Брокер". Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов.

Одним из первых комплексов, доступных к инвестированию, стал ЖК "Symphony 34", который возводится в Северном административном округе Москвы недалеко от метро Дмитровская. Он включает четыре высотки бизнес-класса от 36 до 54 этажей с уникальными фасадными решениями от одного из ведущих российских архитектурных бюро Kleinewelt Architekten. На территории жилого комплекса планируется построить детский сад, спортивные, детские площадки, а также фитнес-центр.

Застройщик — MR Group — работает на российском рынке с 2003 года и является одной из крупнейших компаний по объему продаж и строительству жилой и коммерческой недвижимости в России.