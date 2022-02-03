На экспорт с поддержкой региона: предпринимателям Самарской области рассказали о возможности участия в международных выставках

В региональном центре "Мой бизнес" состоялся очередной бизнес-завтрак для предпринимательского сообщества. Такие встречи проходят на площадке центра каждую неделю и позволяют участникам знакомиться, делиться опытом, презентовать свои проекты, перенимать эффективные инструменты коллег, находить бизнес-партнеров, делиться проблемами, задавать свои вопросы экспертам, коллегам и находить необходимые ответы.

Создание условий для развития предпринимательства — одно из направлений Стратегии лидерства, разработанной по инициативе губернатора Дмитрия Азарова совместно с жителями региона.

По традиции участники бизнес-завтрака рассказали о себе и своих проектах в формате самопрезентации. В деловой части встречи состоялся семинар Центра поддержки экспорта на тему "Эффективное участие в международных выставках: как подготовиться и что необходимо сделать заранее?".

"В центре "Мой бизнес" мы создаем все условия для того, чтобы предприниматели комфортно и быстро могли обратиться за консультацией, подать заявку на получение мер поддержки, пообщаться со специалистами региональных институтов развития предпринимательства, принять участие в ключевых бизнес-событиях региона и пообщаться с единомышленниками. Комплексный подход позволяет нам "выращивать" предпринимателей, которые успешно развивают свои проекты, создают рабочие места и выходят на внешние рынки", — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В формате живого общения со специалистами ЦПЭ участники обсудили, зачем участвовать в выставках и в каких именно принимать участие, как измерить эффективность участия компании в международном мероприятии и многое другое. Работа с потенциальными и действующими экспортерами в Самарской области ведется в рамках нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт".

Самозанятый из Самары Армен Шахназарян только готовится расширять географические границы своего проекта. Мужчина создает модульные домики для домашних животных и признается, что интерес к его изделиям есть и в Европе, и в США. Но пока это были единичные продажи, а в планах начинающего предпринимателя — увеличение объемов экспортируемой продукции. В ходе бизнес-завтрака Армен Шахназарян подробнее узнал о возможностях региональной поддержки потенциальных экспортеров и совместно со специалистами ЦПЭ наметил план дальнейших действий.

"Моя продукция интересна владельцам кошек и собак как в нашей стране, так и за рубежом: каждый из них хочет создать для питомцев лучшие условия. Именно поэтому я принял решение развивать экспорт своих товаров. В первую очередь я оформлю статус индивидуального предпринимателя, чтобы пользоваться услугами, действующими для экспортеров Самарской области. После этого специалисты Центра поддержки экспорта помогут упаковать мой проект с учетом требований, действующих на международном рынке", — рассказал Армен Шахназарян.

Предприниматель отметил и позитивный эффект от участия в бизнес-завтраках как возможности пообщаться с коллегами по цеху.

"Я давно участвую в таких мероприятиях и могу сказать, что они дают реальный результат. И через неделю, и через месяц люди помнят, звонят или рекомендуют, ко мне приходят новые клиенты. Такие встречи помогают найти знакомых, новые связи, новые контакты, новые сотрудничества", — подчеркнул самарский ремесленник.