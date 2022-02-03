Жителя Самарской области отправили под стражу за призывы к терроризму

В Красноярском районе Самарской области возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к террористической деятельности, оправдание или пропаганда терроризма"). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, 25-летний житель пос. Волжский размещал на своих страницах в соцсетях изображения с символикой террористической организации, деятельность которой запрещена на территории РФ. Кроме того, мужчина опубликовал аудиозапись с публичным призывом к терроризму и публичным оправданием его.

Расследование продолжается, подозреваемого отправили под стражу.