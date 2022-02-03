Банк "Открытие" вручил победителю конкурса в инстаграме 250 тысяч рублей на реализацию мечты

В инстаграме завершился конкурс банка "Открытие" #НовогоднийКешбэк в поддержку акции "Дарим новогодний кешбэк", предусматривающей возврат 10% на все покупки. Победителем стал Александр Ершов (ник aleksandrershovff), который получил от банка 250 тысяч рублей на реализацию своей мечты. Еще девяти победителям конкурса вручены сертификаты на онлайн-шопинг.

По итогам конкурса банк "Открытие" выбрал 10 лучших желаний, а генератор случайных чисел определил среди их авторов победителя.

Свою мечту победитель описал так: "Уже почти десять лет я стремлюсь реализовать мечту об автодоме для себя и своей семьи, ведь тогда мы смогли бы путешествовать с тремя детьми по всей необъятной России и другим странам. Я очень хочу, чтобы у моих детей был более широкий взгляд на этот мир, чтобы они знали, что можно жить по-другому. Жить, не откладывая всё на завтра".

Остальные девять лауреатов получили поощрительные призы — сертификаты "Озона" в размере 10 000 рублей на онлайн-шопинг. Победителями стали пользователи инстаграм galina_sribna_9652, alenatychinskaya, vos_papa, anna_poschmann, alexberggo, almond_princess, sweet_nectarine, natmiza и silk_madness. Среди желаний победителей — съездить в Сибирь и на озеро Байкал, помочь приюту для собак, открыть бизнес по пошиву игрушек, написать детскую книгу.

По условиям конкурса в своих аккаунтах в инстаграме пользователи должны были рассказать, как бы они распорядились дополнительным временем, если бы 2021 год вдруг стал длиннее на 10%, поставить хештэг #НовогоднийКешбэк и отметить @open.bank. Публиковать посты можно было до 28 декабря включительно.

Челлендж поддержали амбассадор банка Баста (Василия Вакуленко), известный фитнес-блогер Анна Канюк, актрисы и певицы Марина Федункив и Настасья Самбурская.

В рамках акции "Дарим новогодний кешбэк" клиенты, оформившие любую кредитную карту банка в период с 15 ноября по 31 декабря 2021 года, получили кешбэк 10% на все покупки. Максимальная сумма кешбэка в рамках акции на одного клиента составила 3000 рублей или бонусов. Учитывались все покупки, совершенные с 15 ноября 2021 года по 31 января 2022 года включительно. Принять участие в акции могли как новые клиенты банка, так и действующие, оформляющие новую кредитную карту.