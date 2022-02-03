Банк "Открытие" и правительство Белгородской области подписали соглашение о сотрудничестве

3 февраля в Белгороде подписано соглашение о долгосрочном сотрудничестве между правительством Белгородской области и банком "Открытие". Документ предусматривает совместную работу по реализации стратегических планов социально-экономического развития региона и решение общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях. Подписи под документом поставили губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и президент — председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов.

Одним из направлений сотрудничества банка "Открытие" и Белгородской области является финансирование строительства объектов социальной сферы, в частности, образовательных учреждений. В регионе планируется построить четыре общеобразовательные школы — более чем на 3 тысячи мест. Банк "Открытие" рассматривает возможность участие в этих проектах. Строительство должно быть завершено к концу 2024 года.

В рамках проектного финансирования застройщиков банк "Открытие" планирует оказать поддержку строительству четырех жилых комплексов в Белгороде общей площадью около 1,5 млн квадратных метров.

Банк "Открытие" будет содействовать развитию финансового рынка в регионе, обеспечивать доступность и качество банковских услуг как для населения, так и для бизнеса. Соглашение предусматривает кредитование субъектов предпринимательства с использованием механизмов государственной поддержки и участие банка в программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Белгородской области. За 2020–2021 гг. банк "Открытие" выдал кредитов и банковских гарантий предпринимателям региона на сумму 5,05 млрд рублей.

Банк намерен оказывать финансовую поддержку региональному и муниципальным бюджетам. В рамках финансирования государственных и бюджетных компаний банк уже открыл кредитно-гарантийные линии в размере более 1,4 млрд рублей. Банк "Открытие" также готов предоставить индивидуальные условия для зарплатных клиентов — бюджетных организаций Белгородской области.

"В банке накоплен богатый опыт реализации региональных проектов строительства общеобразовательных объектов в рамках государственно-частного партнерства, мы помогаем формировать благоприятный инвестиционный климат. Уверен, что соглашение будет способствовать росту уровня финансовых возможностей населения, крупного бизнеса и предпринимателей Белгородской области", — отметил Михаил Задорнов.

"Белгородская область достаточно успешный регион по многим направлениям. У нас серьёзная и устойчивая структура крупных предприятий. Но на данный момент есть большая потребность в поддержке малого и среднего бизнеса. Чем сильнее он будет развит, тем сильнее мы будет чувствовать себя в кризисной ситуации. Мы бы хотели воспользоваться теми программами, которые есть у банка. Сейчас мы мониторим и анализируем текущую ситуацию в этой отрасли, хотелось бы применить лучшую практику. Также в приоритете развитие строительной отрасли и помощь малоимущим и многодетным семьям. Совместная работа с банком значительно поспособствует решению этих задачи", — отметил Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области.

За счет сильных конкурентных позиций в регионе банк "Открытие" планирует обеспечить высокую динамику развития в розничном и корпоративном бизнесе, более чем в два раза увеличить свою долю на региональном рынке до конца 2023 года и стать одним из самых быстрорастущих игроков.

Банк "Открытие" в Белгородской области представлен 6 офисами в трех городах. Парк банкоматов насчитывает 37 устройств, в торгово-сервисных предприятиях региона установлено более 226 POS-терминалов. Объем кредитного портфеля по итогам 2021 года составил 21,6 млрд рублей, портфель привлеченных средств клиентов (физических и юридических лиц) превышает 11 млрд рублей.