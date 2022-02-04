16 лет на двоих: в Самаре осудили двух мужчин, совершивших нападение с "травматом"

Суд Октябрьского района Самары вынес приговор двум мужчинам, обвиняемым в разбое и вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба облМВД.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что 30-летний и 43-летний самарцы напали в масках на 30-летнего горожанина. Преступление произошло вечером в подъезде одного из домов по ул. Гастелло.

Один из нападавших, угрожая жертве, выстрелил вверх из травматического пистолета и скомандовал лечь на пол. Самарец повиновался, после чего на него надели наручники и затащили в припаркованный рядом с домом автомобиль.

В салоне злоумышленники похитили у мужчины наручные часы за 30 тыс. рублей и наличку — 5 тыс. рублей. Кроме того, применив насилие, они потребовали у жертвы еще 500 тыс. рублей.

Подозреваемых удалось задержать сотрудникам полиции и УФСБ России по Самарской области.

Уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ, п. "а, в,г" ч.2 ст. 163 УК РФ ("Разбой" и "Вымогательство"), находилось в производстве следственного управления Управления МВД России по г. Самаре.

"Суд признал собранные следствием доказательства убедительными и назначил наказание мужчинам в виде 9 и 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях строгого и общего режима", — отмечается в сообщении.