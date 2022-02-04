16 лет на двоих: в Самаре осудили двух мужчин, совершивших нападение с "травматом"

Суд Октябрьского района Самары вынес приговор двум мужчинам, обвиняемым в разбое и вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба облМВД.
В ходе предварительного расследования выяснилось, что 30-летний и 43-летний самарцы напали в масках на 30-летнего горожанина. Преступление произошло вечером в подъезде одного из домов по ул. Гастелло.
Один из нападавших, угрожая жертве, выстрелил вверх из травматического пистолета и скомандовал лечь на пол. Самарец повиновался, после чего на него надели наручники и затащили в припаркованный рядом с домом автомобиль.
В салоне злоумышленники похитили у мужчины наручные часы за 30 тыс. рублей и наличку — 5 тыс. рублей. Кроме того, применив насилие, они потребовали у жертвы еще 500 тыс. рублей.
Подозреваемых удалось задержать сотрудникам полиции и УФСБ России по Самарской области.
Уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ, п. "а, в,г" ч.2 ст. 163 УК РФ ("Разбой" и "Вымогательство"), находилось в производстве следственного управления Управления МВД России по г. Самаре.
"Суд признал собранные следствием доказательства убедительными и назначил наказание мужчинам в виде 9 и 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях строгого и общего режима", — отмечается в сообщении.
Последние комментарии
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение