Тольяттинца отправляют в суд за убийство собутыльника

В Тольятти в суд отправили уголовное дело 34-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, вечером 18 ноября 2021 г. в квартире на ул. Ленина мужчина выпивал в компании двоих знакомых, а потом поссорился с одним из них. В итоге тольяттинец несколько раз ударил оппонента ножом. Потерпевший умер от проникающих ранений грудной клетки.