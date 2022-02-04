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Дорожное строительство Транспорт и связь

В Алексеевском районе по нацпроекту отремонтируют более 32 км автомобильных дорог

АЛЕКСЕЕВКА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За время реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", инициированного президентом страны Владимиром Путиным, в Алексеевском районе впервые начнется ремонт дорог на средства нацпроекта.

В 2022 г. масштабные ремонтные работы развернутся на 32 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. К нормативу приведут участки трасс: Богатое –"Самара — Оренбург" — Первокоммунарский — протяженностью 1,2 км, "Самара — Оренбург" — Алексеевка — 16,7 км и Подъем — Михайловка — Богдановка — Алексеевка 15 км.

В составе автомобильной дороги "Самара — Оренбург" — Алексеевка отремонтируют два мостовых сооружения на км 11+210 и км 15+903.

"Автомобильные дороги являются единственным элементом транспортной системы нашего района и поэтому состояние дорог оказывает огромное влияние на социальное и экономическое развитие Алексеевского района. Ежегодный прирост автомобильного парка составляет около 5%, в связи с чем, растет и интенсивность дорожного движения. И мы очень рады, что в этом году будут проведены масштабные работы именно в нашем районе", — рассказал Владимир Попов, руководитель комитета по строительству, ЖКХ администрации муниципального района Алексеевский.

Модернизация и развитие региональной дорожной сети являются важными направлениями региональной стратегии лидерства, разработанной по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, при участии жителей региона.

Напомним, в Самарской области уже завершены конкурсные процедуры по определению подрядных организаций, которые займутся в 2022 г. ремонтом объектов, в рамках реализации национального проекта.

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