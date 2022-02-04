В Алексеевском районе по нацпроекту отремонтируют более 32 км автомобильных дорог

За время реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", инициированного президентом страны Владимиром Путиным, в Алексеевском районе впервые начнется ремонт дорог на средства нацпроекта.
В 2022 г. масштабные ремонтные работы развернутся на 32 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. К нормативу приведут участки трасс: Богатое –"Самара — Оренбург" — Первокоммунарский — протяженностью 1,2 км, "Самара — Оренбург" — Алексеевка — 16,7 км и Подъем — Михайловка — Богдановка — Алексеевка 15 км.
В составе автомобильной дороги "Самара — Оренбург" — Алексеевка отремонтируют два мостовых сооружения на км 11+210 и км 15+903.
"Автомобильные дороги являются единственным элементом транспортной системы нашего района и поэтому состояние дорог оказывает огромное влияние на социальное и экономическое развитие Алексеевского района. Ежегодный прирост автомобильного парка составляет около 5%, в связи с чем, растет и интенсивность дорожного движения. И мы очень рады, что в этом году будут проведены масштабные работы именно в нашем районе", — рассказал Владимир Попов, руководитель комитета по строительству, ЖКХ администрации муниципального района Алексеевский.
Модернизация и развитие региональной дорожной сети являются важными направлениями региональной стратегии лидерства, разработанной по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, при участии жителей региона.
Напомним, в Самарской области уже завершены конкурсные процедуры по определению подрядных организаций, которые займутся в 2022 г. ремонтом объектов, в рамках реализации национального проекта.
Последние комментарии
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.