Самарский театр оперы и балета объявляет о скидках на лучшие оперы Пуччини и Россини

Горячее зимнее предложение от Самарского театра оперы и балета: только в феврале лучшие оперы Пуччини и Россини и балетный номинант на "Золотую Маску" по привлекательным ценам.

10 февраля в САТОБ опера Джакомо Пуччини "Флория Тоска" (16+). Самая исполняемся опера в мире. Рим, 1800 год. Художник Каварадосси помогает бежавшему из тюрьмы республиканцу Анджелотти скрыться от преследования, а напавший на след беглеца начальник полиции барон Скарпиа решает во что бы то ни стало его поймать. Он разжигает ревность возлюбленной художника, певицы Флории Тоски, и она невольно выдает ему место своих свиданий с Каварадосси, не подозревая, что именно там скрывается Анджелотти.

11 февраля на сцене Самарского театра оперы и балета пройдет вечер балетов "Самара Шостакович Балет I" (12+): дивертисмент из балетных номеров, мировая премьера одноактного балета "Фортепианный концерт" (получившего две номинации на "Золотую Маску"-2022) и одноактный балет "Ленинградская симфония". Вечер — лауреат губернской премии "Самарская театральная муза" как лучший спектакль в музыкальном театре (2021).

Первое отделение — дивертисмент, в рамках которого состоится премьера нового номера "Фокстрот". Его на музыку III части из сюиты Дмитрия Шостаковича для джаз-оркестра № 1 (1934), который для САТОБ ставит первый солист Мариинского театра Александр Сергеев, номинант Российской национальной театральной премии "Золотая Маска" (2006 — за роль в балете Дэвида Доусона "Reverence", 2022 — за роль в балете Максима Петрова "Поцелуй феи"). На сцену выйдут Наталия Клейменова, до 2021 года танцевавшая в МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко, и солисты балета.

Второе отделение — одноактный неоклассический балет "Фортепианный концерт". Первая работа, которую для САТОБ создал Максим Петров, хореограф из Санкт-Петербурга, чьи балеты с 2015 года регулярно пополняют репертуар Мариинского театра. В этом году балет претендует на "Золотую Маску" в двух номинациях.

Название балета определила музыка: концерт для фортепиано с оркестром № 1, до минор (оp. 35), написанный в 1933 году. Это совсем ранний Шостакович, пока не испытавший ударов разгромной критики 1936 года и антиформалистической кампании 1948; здесь он еще может себе позволить безоглядное музыкальное хулиганство: аллюзии на стили композиторов-современников (Прокофьева, Стравинского, Рахманинова; Хиндемита, у которого подсмотрена идея солирующей трубы); прямые цитаты и из классиков (Бетховен, Малер, Гайдн), и из уличных песенок ("Купите бублики" в первой части); намеки на собственную работу тапером в немом кино.

И в то же время это Шостакович, который словно предчувствует уход беззаботных дней: с зажигательными быстрыми частями контрастируют задумчивые, рефлексирующие, почти трагические медленные; в головокружительных темпах временами слышна не беззаботность, а паника.

Эта музыка настолько насыщена драматургией сама по себе, что не нуждается в подтекстовке никакого сюжета, — зато диктует непростую хореографическую форму, следить за развитием которой зрителю предстоит очень внимательно.

Третье отделение — балет "Ленинградская симфония". Одноактный балет на музыку первой части Седьмой "Ленинградской" симфонии до мажор (1941, Op. 60). Премьера этой симфонии состоялась 5 марта 1942 года на сцене Куйбышевского театра оперы и балета. Балет, либретто и хореография которого созданы Игорем Бельским, на тот момент артистом балетной труппы театра имени Кирова (ныне Мариинский театр), был впервые представлен на сцене 14 апреля 1961 года. Оформление создавал художник-плакатист Михаил Гордон.

Балет состоит из трех частей: "Безмятежное счастье", "Нашествие", "Реквием". Его герои — Юноша и Девушка, чью безмятежную жизнь нарушает нашествие Варваров. Ценой жизни Юноша дает отпор врагам. В Советском Союзе этот балет ставился повсеместно. В Куйбышев спектакль пришел в 1986 году, постановку осуществлял сам Игорь Бельский, дирижером-постановщиком стал главный дирижер театра Александр Говоров. Как и новая постановка 2020 года, предыдущий спектакль был оформлен по мотивам сценографии Михаила Гордона. Возвращением "Ленинградской симфонии" на самарскую сцену руководил балетмейстер-репетитор Мариинского театра Вячеслав Хомяков.

Напоминаем, с 1 по 14 февраля вход в театр оперы и балета разрешен только зрителям старше 18 лет (при наличии QR-кода или ПЦР-теста).

24 февраля — опера Джакомо Пуччини "Богема". В продуваемой всеми ветрами парижской мансарде обитают представители богемы — молодые люди в ожидании богатства и славы. Один из них, поэт Рудольф, еще не знает, что под Рождество его ожидает чудо, встреча с настоящей любовью и музой. Сможет ли он достойно принять этот дар судьбы, узнают зрители оперы "Богема" (16+) в постановке Марины Шапкиной.

25 февраля — комическая опера Джоаккино Россини "Севильский цирюльник" (12+). Профессиональный парикмахер и мастер на все руки Фигаро с острыми ножницами и таким же острым языком. Он поможет графу Альмавиве, скрывающемуся под маской студента Линдоро, умыкнуть красавицу Розину из-под носа бдительного опекуна. Следите за развитием событий оперы Джоаккино Россини "Севильский цирюльник" в Самарском академическом театре оперы и балета.

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